Supermercado latino estrena recogida automatizada de productos de estanterías

Miami (EFEUSA).- El supermercado hispano de Florida Sedano’s presentó una plataforma automatizada para agilizar la recogida y embalaje de productos para la venta por internet que evita a sus empleados recorrer los pasillos y estantes de las tiendas y ahorra tiempo a sus clientes.

Javier Herrán, director de mercadeo de esta empresa familiar cubana del sur de Florida, explicó a Efe que se trata del “primer supermercado automatizado en el mundo” gracias a la inteligencia artificial.

Precisó que arma con precisión los pedidos de comestibles de 60 a 85 artículos en 5 minutos, y no una hora que se tomaría hacerlo manualmente, y lo hace en la misma tienda y no en un centro de distribución.

Es como un “gran ‘vending machine’ con casi todo el surtido que tiene el supermercado, pero que permite ensamblar a una velocidad más rápida”, precisó a Efe José Vicente Aguerrevere, uno de los fundadores de Takeoff Technologies, la empresa detrás de esta plataforma.

Se trata de un sistema, con un tercio de la estructura bajo refrigeración, en el que 6.600 cajas plásticas con los diferentes productos van llegando por una línea de distribución al personal que lo va embolsando.

“Las personas no van a los anaqueles, los anaqueles van a las personas”, detalló Aguerrevere durante un recorrido por este “supermercado robótico” de Kendall, en el condado Miami-Dade, que está dentro de la misma tienda tradicional.

Herrán indicó que tienen disponibles 14.000 artículos, el 85 % de los productos de la tienda, y que sólo hay que recoger manualmente algunos insumos como por ejemplo grandes paquetes de comida de perros, que no cabrían en las cajas plásticas, o productos cárnicos.

Aguerrevere explicó que se trata de un servicio complementario para a los clientes de estas tiendas minoristas, que estiman que sus ventas por internet representarán próximamente el 15 % del total.

La idea, dijo, es reducir el tiempo que gastan los empleados recorriendo los pasillos y de paso ahorrarle tiempo a los clientes con pedidos más ágiles, creando a la vez nuevas oportunidades de empleo.

Herrán detalló que por el momento solo una de sus 34 tiendas, la mayoría de ellas en el condado de Miami-Dade, tiene su propio “supermercado robótico” que llevará mercados a los clientes de 15 de estas sucursales que soliciten este servicio “gratuito”.

“A nuestros clientes no le estamos cobrando nada adicional, tenemos los mismos precios de las tiendas”, manifestó Herrán.

Subrayó que se asoció con Takeoff Technologies para instalar en octubre pasado esta tecnología, la cual han venido probando “con éxito” desde entonces en esta cadena de supermercados fundada en 1962 por las familias Herrán y Guerra.

