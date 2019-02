Mujeres serán más fuertes en nueva temporada de “S.W.A.T.”

México, 7 Feb (Notimex).- La actriz mexicana Stephanie Sigman, protagonista de “S.W.A.T.”, aseguró que sin temor de caer en un cliché feminista, la nueva temporada de esa serie dramática policial mostrará aún más la fortaleza y el poderío de las mujeres.

“Como mujeres luchamos constantemente por más cambios, no nos conformarnos con lo que hay, pedimos más como personajes y en ‘S.W.A.T.’ tenemos la oportunidad de hacerlo. En un ambiente masculino como lo es el de ‘S.W.A.T.’, para la segunda temporada veremos los frutos de proponer cosas”, indicó en entrevista con Notimex la actriz, quien interpreta a la capitana “Jessica Cortez”.

Prueba de lo anterior es un capítulo de la nueva entrega en el cual “Jessica Cortez” y “Christina Alonso” (interpretada por Lina Esco) son enviadas a México para una misión especial sin el resto del equipo; a la par que intentarán resolver el caso, se enfrentarán a fantasmas de su pasado.

“Me siento emocionada de mostrar esta otra cara de los personajes, ha sido una experiencia muy bonita. El episodio que grabamos es esa lucha, es un caso muy particular que se vuelve algo personal”, indicó Sigman.

“Aprenderemos del pasado de ‘Jessica’, lo que hacía antes de estar en S.W.A.T. y cómo llegó a ser capitana. Jessica es una mujer dura, es jefa de muchos hombres y tiene que tener esta coraza porque no solo debe darse a respetar, sino mantener la posición de ‘yo soy la jefa’.

”A una como mujer la ven diferente cuando eres jefe. Lo más difícil para una mujer no es llegar a ser jefa es mantenerse ahí”, destacó la actriz nacida en Ciudad Obregón, Sonora.

Para evitar caer en un cliché feminista, Stephanie comentó que sabe cómo darle a su personaje “diferentes capas, tonos, matices, porque un ser humano siempre tendrá diferentes tonos, todo depende del momento situación o persona con la que estés, eso es lo más importante para que un personaje no caiga en clichés”.

“El reto en general con este personaje es poder ser quien es como mujer, como persona y, al mismo tiempo, ser jefa y ser dura pero ser femenina y ser sexy. Todas esas cosas que podemos ser y tenemos la capacidad de ser”.

Durante la primera temporada, “la capitana Cortez” mantuvo una relación amorosa a escondidas; para los nuevos capítulos desconoce si tendrá algún galán, sin embargo adelantó que buscará encontrar el balance entre el trabajo y la vida personal.

“No es fácil porque no sólo es jefe, sino es jefa, entonces el enfoque tiene que ser 250 por ciento porque cometes un error como mujer y lo ven con lupa, a comparación de ser hombre en un ambiente tan masculino, de tanta testosterona”, opinó.

Stephanie celebró que la producción se haya arriesgado y además de darle protagonismo a las mujeres -algo que ni el género policial, ni la serie original de ‘S.W.A.T,’, ni la película surgida de la misma tienen-, haya decidido grabar en México y en español.

“Me puse muy contenta no solo porque voy a tener escenas en español, sino porque me da gusto que se hayan arriesgado. A la audiencia estadunidense generalmente no le gusta hacer esfuerzo de ver subtítulos o escuchar un acento, y el hecho de que se hayan arriesgado y hayan dicho sí porque eso lo hace auténtico, me parece increíble”, resaltó.

Por ello la sonorense reconoció que se involucró en el guion de la historia que se desarrolla en México. “Cuando me enteré, sentí mucha más responsabilidad porque obviamente yo leí un guion en inglés y dije ‘a ver, ¿quién va traducir esto?’

”Después leí la versión traducida y no era exactamente lo que tiene que ser, porque era una traducción general y tienes que acercarte más a quienes son los personajes, encontrar la voz de los personajes en español y mexicano, porque hay muchos españoles”, refirió.

“Esos son los pequeños detalles en los cuales me involucré, y generalmente no me involucro porque los escritores saben perfectamente cómo escribir en inglés”, abundó la actriz mexicana.

El estreno de la segunda temporada de “S.W.A.T.” en Latinoamérica se prevé para junio de 2019, a través de Fox.