La congresista Ocasio-Cortez lanza plan para neutralizar emisiones

Washington, 7 feb (EFEUSA).- La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, una figura emergente en su partido, presentó este jueves un ambicioso plan para que el país neutralice sus emisiones de gases con efecto invernadero en un plazo de 10 años, al producir el 100 % de su energía mediante fuentes renovables.

“Lo que estamos tratando de hacer es una transición de nuestra infraestructura para cambiar de combustibles fósiles sucios a energías renovables y limpias”, señaló Ocasio-Cortez en una rueda de prensa en el Capitolio.

La iniciativa no es todavía un proyecto de ley, sino una resolución que define los objetivos del “Green New Deal” (“Nuevo Pacto Verde”) que llevan tiempo propugnando varias figuras progresistas y que busca aumentar drásticamente el gasto del Gobierno en la lucha contra el cambio climático.

“Es el deber del Gobierno federal crear un Nuevo Pacto Verde para llegar a cero emisiones netas de gases con efecto invernadero, mediante una transición justa para todas las comunidades y trabajadores”, indica la propuesta de la congresista, respaldada en el Senado por el demócrata Ed Markey.

El plan tiene un futuro complicado, dado que el Gobierno del presidente, Donald Trump, ha detenido las iniciativas federales contra el cambio climático y ha actuado para aumentar la producción de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.

Para lograr su objetivo, Ocasio-Cortez y Markey consideran necesario que “el 100 % de la demanda energética en Estados Unidos” se afronte con “fuentes de energías limpias, renovables y que generen cero emisiones”, indica la resolución.

El plan requiere “expandir y actualizar drásticamente las fuentes de energía renovable ya existentes”, además de “actualizar todos los edificios existentes en EE.UU. y construir otros nuevos para lograr una eficiencia energética máxima”.

Los legisladores también buscan proporcionar garantías económicas a los trabajadores de las industrias de combustibles fósiles para que puedan hacer la transición a la producción de fuentes renovables.

Las senadoras Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand, que ya han presentado sus candidaturas para las elecciones presidenciales de 2020, mostraron hoy su apoyo a esta iniciativa a través de las redes sociales.

“Estoy contenta de sumarme a Ocasio-Cortez y Markey para introducir el Nuevo Pacto Verde. El cambio climático es real, nos amenaza a todos y no tenemos tiempo que gastar”, apuntó Warren.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, reaccionó con cierto escepticismo a la propuesta, al asegurar que es “una de varias sugerencias” que recibirá sobre el cambio climático.

“El sueño verde o como sea que lo llaman, nadie sabe lo que es”, dijo Pelosi en una entrevista con el diario Politico.

En una conferencia de prensa posterior, Pelosi trató de matizar sus declaraciones, al afirmar que no ha leído el plan de Ocasio-Cortez pero que “es entusiasta” sobre él y que ella siempre aplaude eso.

En el mismo acto, Pelosi anunció la creación de un nuevo comité selecto en la Cámara Baja encargado de la lucha contra el cambio climático, en el que sin embargo no participará Ocasio-Cortez, quien a sus 29 años es la congresista más joven del Capitolio y ocupó su cargo el pasado enero.

