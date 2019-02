El Lazio recibe el jueves al Empoli antes de centrarse en el Sevilla

Roma, 6 feb (EFE).- El Lazio recibirá el jueves al Empoli en el encuentro que abre el programa de la 23a jornada de la Serie A italiana (Primera división), y que representa el último obstáculo antes de enfrentarse los laciales el 14 de febrero al Sevilla, en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

El conjunto romano anticipará su compromiso liguero a este jueves para contar con más tiempo para preparar el cruce con el Sevilla, en una jornada de la Serie A en la que el líder Juventus Turín, rival del Atlético Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, visitará al Sassuolo tras el tropiezo 3-3 registrado contra el Parma.

El conjunto turinés, líder con nueve puntos de ventaja sobre el Nápoles, segundo, deberá volver a la senda del triunfo y aguantar a las bajas por lesión de sus zagueros titulares: Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci.

Los dos internacionales italianos están realizando terapias en el centro deportivo de la Continassa para intentar recuperarse a tiempo para la ida de los octavos de final de la “Champions”, contra el Atlético, programada para el 20 de febrero en el Metropolitano.

Tras doblegar 1-0 al Frosinone el lunes, con un gol del ecuatoriano Felipe Caicedo, el Lazio se medirá con un Empoli que lucha por la permanencia y que necesita un resultado positivo para mantener el margen de un punto que le separa de la zona roja de la tabla.

El conjunto romano recuperará al serbio Sergej Milinkovic-Savic, que no estuvo ante el Frosinone por sanción, mientras que el español Luis Alberto apunta al banquillo para no arriesgar, después de acabar el último partido con unas molestias físicas.

Si el jueves será el día del Lazio, el viernes tocará al Roma, que también anticipó su duelo en vista de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que le verá medirse con el Oporto en el estadio Olímpico.

El cuadro “giallorosso”, todavía tocado tras el humillante 1-7 sufrido la semana pasada en los cuartos de final de la Copa Italia contra el Fiorentina, visitará al colista Chievo Verona con la obligación de cambiar la dinámica de una temporada hasta ahora falta de continuidad.

El último empate 1-1 contra el Milan no mejoró la situación del equipo del técnico Eusebio Di Francesco, que es sexto y actualmente fuera de las plazas de Liga de Campeones.

Y es que la lucha por la cuarta posición es una de las más apretadas de los últimos años, con cuatro equipos en un solo punto. El Milan es cuarto con 36 mientras que el Atalanta, el Roma y el Lazio comparten la quinta plaza, con 35 puntos.

El Milan recibirá al Cagliari en San Siro, en un duelo en el que el polaco Krzysztof Piatek buscará seguir con su idilio con la camiseta “rossonera”. El sustituto del argentino Gonzalo Higuaín, pasado al Chelsea, anotó tres goles en tres partidos y ya es un ídolo de la afición.

Si Roma, Lazio y Milan son equipos históricamente acostumbrados a pelear por la zona de Liga de Campeones, el Atalanta es un conjunto decidido a hacerse un hueco entre los más grandes.

El cuadro del entrenador Giampiero Gasperini y del delantero colombiano Duván Zapata practica un fútbol de alto nivel técnico y ya dio prueba de su poderío al hundir la semana pasada al Juventus Turín en los cuartos de final de la Copa Italia.

Este domingo, el Atalanta recibirá al modesto Spal para seguir soñando con una clasificación en la próxima Liga de Campeones.

La 23a jornada registra además una visita complicada para el Inter de Milán, que jugará en el campo del Parma sin margen de error. El equipo del técnico Luciano Spalletti todavía no conoce la victoria en 2019 y viene de dos derrotas y un empate, sin poder marcar goles.

El último 0-1 sufrido en San Siro contra el Bolonia dejó contra las cuerdas a Spalletti, que se encomendará a las ganas de revancha de un argentino Mauro Icardi que no marca en la Serie A desde el 15 de diciembre.

Cruce exigente también para el Nápoles, que visitará al Fiorentina del colombiano Luis Muriel en el estadio Artemio Franchi de Florencia.

