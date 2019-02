Déficit comercial cae en noviembre por el freno de las importaciones

Washington, 6 feb (EFEUSA).- El déficit comercial del país bajó un 11,5 % en noviembre de 2018 y se situó en 49.300 millones de dólares gracias al freno de las importaciones, informó hoy el Departamento de Comercio.

El déficit de noviembre es el más bajo de los últimos cinco meses y se produce tras cinco subidas consecutivas.

El dato estuvo impulsado por el descenso del 2,9 % en las importaciones, que alcanzaron los 259.200 millones de dólares; mientras que las exportaciones registraron una disminución de 0,6 %, y quedaron en 209.900 millones de dólares.

En lo que se refiere al acumulado de los primeros 11 meses de 2018, el déficit en el intercambio comercial internacional ascendió a cerca de 552.300 millones de dólares, por encima de los 500.000 millones registrados en el mismo periodo de 2017.

En ese tiempo, las exportaciones han crecido un 7,3 % mientras que las importaciones lo han hecho un 7,9 %.

Los datos de noviembre sugieren que “el comercio ha hecho una pequeña contribución positiva al crecimiento del PIB en el cuarto trimestre de 2018, pero solo como consecuencia de que las importaciones se estancaron”, indicó Andrew Hunter, economista de la consultora Capital Economics.

El presidente, Donald Trump, ha hecho de la reducción del déficit comercial una de sus principales prioridades, y para ello ha renegociado el antiguo acuerdo de libre comercio con Canadá y México, en vigor desde 1994, por considerarlo un “desastre”.

Estados Unidos, México y Canadá firmaron el pasado 30 de noviembre el llamado T-MEC, que ha presentado como un enorme triunfo de su postura proteccionista en materia comercial, aunque aún deberán ratificarlo los Congresos de los tres países.

Asimismo, se encuentra inmerso en complejas negociaciones comerciales con China, a cuyas importaciones ha aplicado fuertes aranceles como el objetivo de reequilibrar una relación comercial, a su juicio, “injusta”.

En noviembre, el déficit con China se redujo en 2.800 millones de dólares, hasta los 34.500 millones.

El gobierno de Trump y el de China mantuvieron a finales de enero en Washington un encuentro para tratar de rebajar las tensiones comerciales, que Trump calificó de positivo.

“Estamos trabajando para dejar claro a China que tras años de ataques a nuestra industria y de robar nuestra propiedad intelectual, el robo de trabajos y riqueza estadounidense ha llegado a su fin”, afirmó Trump este martes en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso.

En este sentido, el mandatario subrayó que si no se alcanza un acuerdo amplio se aplicarán las prometidas subidas arancelarias a las importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares el 2 de marzo.

La próxima semana viaja a China una delegación del país encabezada por el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

No obstante, Trump advirtió que no habrá pacto integral hasta que no se reúna en persona de nuevo con el presidente chino, Xi Jinping, entrevista que se espera se produzca antes de que concluya febrero.

La economía del gigante asiático ha comenzado a dar señales de debilitamiento y en 2018 creció a una tasa anual del 6,6 %, el menor ritmo desde 1990.

Para 2019, se espera que continúe la desaceleración y se expanda a un ritmo del 6,2 %, según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El reporte de comercio se publicó hoy tras un retraso de más de un mes por el cierre parcial de la Administración durante cinco semanas a comienzos de año por el bloqueo político en el Congreso.

El siguiente informe, correspondiente a diciembre y al acumulado total de 2018, aún no cuenta con fecha de publicación ante el atraso en el análisis de los datos.

