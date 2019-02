López Obrador no responderá a palabras de Trump que tengan fines electorales

México, 5 feb (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que no responderá a señalamientos del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, y atribuyó a “fines electorales” señalamientos del republicano hacia México.

“Si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a responder ningún cuestionamiento que se dé en el marco de la política interna y con fines electorales, en Estados Unidos o en cualquier otro país”, apuntó el líder mexicano en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador fue cuestionado sobre el segundo discurso sobre el Estado de la Unión que ofrece este martes Donald Trump y que, muy probablemente, se centrará en buena medida en la situación migratoria en la frontera sur y en México.

El jefe del Ejecutivo insistió en que México mantendrá su apuesta por la cooperación para el desarrollo para lograr que la migración en la región sea “opcional” y no forzada.

“Nosotros hemos recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump”, apuntó.

No obstante, opinó “de manera fraterna y respetuosa”, en calidad de “ciudadano y politólogo”, que se debería alargar el mandato en Estados Unidos y en otros países donde estos son de cuatro años.

“Política es tiempo y yo considero que un periodo de cuatro años, aunque se permita una reelección, no es lo mejor, porque se gana en el primer periodo y, como viene pronto la reelección, no hay estabilidad suficiente”, indicó.

De esta manera, dijo que en estos mandatos de cuatro años se termina mezclando la administración pública con los procesos electorales.

“Se supone que el Gobierno representa a todos, que una cosa son los gobiernos y otra el partido, esto hay que entenderlo como es”, agregó el mandatario.

Sobre la crisis de Venezuela, reiteró una vez más su defensa, con base en la Constitución, del principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

