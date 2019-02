Latinos y afroamericanos están más expuestos a la contaminación vehicular

Los Ángeles, 5 feb (EFEUSA).- Latinos y afroamericanos residentes en California están más expuestos a la contaminación emitida por vehículos que los blancos, advirtió un estudio publicado hoy por la organización Union of Concerned Scientists (UCS).

El estudio “La Exposición a la Contaminación del Aire de los Vehículos en California” analizó las emisiones de partículas finas conocidas como PM2.5 que automóviles, camiones y autobuses emiten en el Estado Dorado y encontró que los vecindarios latinos están un 39 % más expuestos que los barrios de los blancos a esta contaminación.

Mientras, los afroamericanos estarían 43% más expuestos que los blancos, señala el reporte.

La investigación halló que, en promedio, en los vecindarios de California donde residen blancos la contaminación es menor.

David Reichmuth, ingeniero senior de UCS y autor del estudio, advirtió que el problema no es nuevo y que, aunque el estado ha avanzado en las últimas décadas para reducir la contaminación de los vehículos, “este dato muestra que las personas de color aún respiran mayores cantidades de contaminación”.

Las partículas PM2.5 tienen un tamaño comprendido entre las 2,5 y las 10 micras, y pueden ser 20 veces más pequeñas que el ancho del cabello humano.

Aunque generalmente estas partículas son expulsadas por el cuerpo tras ser respiradas, la exposición constante a esta contaminación puede tener un impacto en la salud y está relacionada con afecciones cardíacas y pulmonares agudas y crónicas, e incluso elevar el nivel de hospitalizaciones y muerte.

El análisis hace énfasis en que existe una relación entre la mayor exposición a la contaminación y las áreas donde residen personas de bajos ingresos.

Los hogares de bajos recursos están un 25 % más expuestos a las partículas finas que aquellos que ganan más de 200.000 dólares al año.

Irónicamente aquellos que no tienen automóvil están expuestos un 19 % más a esta clase de contaminación que quienes poseen un vehículo.

“La ironía no debe perderse entre los líderes locales y los defensores del aire limpio”, resaltó Reichmuth.

Según la Asociación Americana del Pulmón, de las diez ciudades más contaminadas con partículas finas en Estados Unidos, siete están en California.

El sector de Visalia-Porterville-Hanford, al norte del estado ocupa el número dos de la clasificación, seguido por Bakersfield y el área de Los Ángeles-Long Beach, que ocupa el cuarto lugar en esta lista del 2018.

En su análisis, USC va más allá y advierte que los residentes del condado de Los Ángeles están expuestos un 60 % más de contaminación vehicular que el promedio estatal y un 250 % más que los residentes del área de la Bahía de San Francisco.

UCS recomienda al estado priorizar su lucha contra la contaminación en las áreas más afectadas.

Related