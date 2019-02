Jodorowsky explica declaraciones sobre abusos tras cancelarse su exposición

Nueva York (EFEUSA).- El cineasta de origen chileno Alejandro Jodorowsky explicó que sus declaraciones de los años 70 sobre un abuso sexual, que han llevado a la cancelación de una exposición en Nueva York, no estaban basadas en un hecho real y eran un intento de llamar la atención en los momentos iniciales de su trayectoria.

Jodorowsky reaccionó así a la polémica surgida a raíz de que el Museo del Barrio de Nueva York decidiera no mostrar una exposición suya, prevista para el 28 de febrero, después de que un grupo de activistas denunciaran que en los años setenta el artista había asegurado que violó a una actriz durante la filmación de su película “El Topo”.

El cineasta señaló en un comunicado que publica hoy el medio especializado Artforum, que las declaraciones de entonces tenían el único objetivo de conseguir un mayor interés en un momento de su carrera en el que aun no era muy conocido, pero insistió en que el abuso sexual que él mismo narró nunca sucedió.

“Eran palabras, no hechos, publicidad surrealista con el objetivo de entrar en el mundo del cine desde una posición de oscuridad”, apuntó.

Jorodowsky no “no justifica una violación”, a la vez que admite que se aprovechó del impacto que tendría una declaración así en ese momento.

“Reconozco que las declaraciones son problemáticas porque presentan un acto de violencia ficticio contra una mujer como un arma para conseguir visibilidad, y ahora cincuenta años más tarde lamento que se esté percibiendo como una verdad”, insistió Jodorowsky, que dijo estar “centrado en el proceso de curación y el amor”.

Su esposa, Pascale Montandon-Jodorowsky, también hizo declaraciones al diario New York Times en defensa del artista, de quien dijo que era “respetuoso, generoso y un muy buen hombre” que ha sido objeto de “ataques, escándalos, intimidaciones, amenazas y calumnias”.

El pasado lunes, se dio a conocer que el Museo del Barrio había decidido cancelar una exposición sobre los 50 años de carrera de Jodorowsky como resultado de las quejas de un grupo de activistas, que recordó unas polémicas declaraciones del cineasta.

En un libro publicado en 1972 sobre su película vanguardista “El Topo” (1970), que Jodorowsky dirigió y protagonizó, el artista dijo que violó a su coprotagonista, Mara Lorenzio, durante la grabación de una de las escenas.

“Después de que ella me golpeara fuerte durante el tiempo suficiente como para cansarse, pensé ‘ahora es mi turno. Pongan las cámaras a grabar'”, dijo entonces, según un artículo publicado por el diario británico Telegraph.

“Y realmente… Realmente… Realmente la violé. Y ella gritó… Después ella (Lorenzio) me dijo que ya la habían violado antes”, agregó.

Décadas después, en una entrevista en 2007 con la revista Empire, Jodorowsky cambió su versión de los hechos, y afirmó que el encuentro sexual que se grabó fue real, pero consentido.

Más tarde, según el artículo del Telegraph, se defendió en la red social Facebook argumentando que en los inicios de su carrera profesional, “decía cosas para escandalizar a los entrevistadores”.

El director del Museo del Barrio, Patrick Charpenel, dijo esta semana a Arnet que las acciones de Jodorowsky deberían ser analizadas, pero que la institución había “llegado a la conclusión de que una exposición no es la plataforma correcta para hacerlo en este momento”.

