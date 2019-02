El Barcelona a seguir firme en LaLiga ante un Valencia espoleado por la Copa

Barcelona/Valencia, 1 feb (EFE).- El Barcelona buscará, este sábado, en el Camp Nou y ante el Valencia, que llega espoleado por su pase copero, alargar a nueve la racha de victorias consecutivas en LaLiga y seguir con paso firme en el liderato, una vez sellado el pase a las semifinales de Copa del Rey entre semana.

El conjunto barcelonés, con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, su más inmediato perseguidor, tendrá que volver a poner la mente en la competición de la regularidad y olvidarse de la euforia posterior a la goleada que consiguió frente al Sevilla, el último miércoles (6-1) para avanzar en la Copa.

Por ello, el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, podría incluir variaciones en el once de este sábado, ya que todos sus titulares salieron de inicio en la remontada copera y a sus jugadores les espera, la semana que viene, una eliminatoria de semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid que se prevé dura.

El Barcelona jugará el primer partido frente a los madridistas de Santiago Solari en casa la próxima semana. El último precedente entre el Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou, que tuvo lugar en octubre en Liga, acabó con el resultado de 5-1 para los catalanes, aunque desde entonces el Real Madrid ha remontado el vuelo.

Como consecuencia, podrían tener presencia en el once jugadores como Arturo Vidal o Semedo, que acumulan mucho protagonismo en Liga, pero no disputaron los noventa minutos ante el Sevilla el pasado miércoles. Otros jugadores menos habituales, como el extremo Malcom o el central Murillo, podrían también tener una oportunidad.

Valverde, sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido contra el Sevilla, quitó importancia al desgaste que la Copa del Rey pueda producir en su plantilla, y aseguró que un equipo se desgasta menos cuando gana que cuando pierde.

El Valencia viaja al campo del líder espoleado por la mejoría registrada en los últimos encuentros de Liga, y con la moral añadida por la eliminatoria copera superada ante el Getafe.

Además, Marcelino García Toral, técnico del Valencia, cuenta con las incorporaciones de los recién llegados Rubén Sobrino y Facundo Roncaglia, aunque el capítulo de bajas supera ampliamente al de altas.

Tras la marcha hace algunas semanas del defensor Jeison Murillo precisamente al Barcelona, también se ha registrado la salida del también defensa Ruben Vezo en dirección al Levante.

Junto a ellos no estarán en el Camp Nou Mouctar Diakhaby, otro zaguero, que cumple el primero de sus cuatro partidos de sanción tras su expulsión ante el Getafe.

Gonçalo Guedes y Geoffrey Kondogbia ultiman la recuperación de sus lesiones, y tampoco jugarán en este encuentro, mientras que Michy Batshauayi ha abandonado el club en este mercado invernal.

El Valencia realizará esta tarde el último entrenamiento previo al partido, tras el cual Marcelino dará a conocer la lista de convocados, aunque es de prever que entren Ezequiel Garay, que pasó la noche del martes hospitalizado por un traumatismo cráneo encefálico, y Francis Coquelin, ausente en la eliminatoria ante el Getafe por motivos personales.

Con todo ello, Marcelino deberá conformar una alineación en la que será fundamental tener en cuenta la recuperación de jugadores tras el esfuerzo del encuentro ante el Getafe, tenso como pocos hasta el momento.

El portero brasileño Neto regresará a la portería y es muy probable que esté acompañado en la retaguardia por Piccini, Garay, Gabriel Paulista y Gayá.

Para la línea medular es fijo Parejo, que estará acompañado por Coquelin además de por Carlos Soler en la banda derecha y Cheryshev en la izquierda

En ataque es posible que juegue Gameiro acompañado por Santi Mina o Rodrigo, el héroe de la eliminatoria ante el Getafe tras su triplete.

