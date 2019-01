Los Ángeles acuerda suspender la creación de nuevas escuelas “chárter”

Los Ángeles, 30 ene (EFEUSA).- La junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), California, aprobó hoy no crear nuevas escuelas “chárter” (concertadas), uno de los puntos álgidos que llevó al paro a más de 30.000 educadores en el condado a principios de este mes.

La nueva medida forma parte de la negociación entre LAUSD y el sindicato de maestros (UTLA), que puso fin a la huelga de seis días de los educadores y afectó a cerca de 600.000 estudiantes, además de dejar una pérdida aproximada de 151 millones de dólares en ingresos para el Distrito.

No obstante, la iniciativa ordena al superintendente de LAUSD que “presente un plan para buscar leyes cuya intención sea autorizar una moratoria a las nuevas escuelas chárter dentro de los límites del Distrito”.

Según señaló hoy el Superintendente del LAUSD, Austin Beutner, “no hay nada en esta resolución que cierra (o suspende) ninguna de las escuelas actuales”.

Beutner destacó la importancia de esta revisión, luego de 26 años de ser autorizadas las escuelas chárter.

Una hora antes, la junta de LAUSD había aprobado los términos del acuerdo con los maestros, que no incluían la resolución sobre las chárter.

La medida aprobada hoy también pide al gobernador, a la Junta Estatal de Educación y al Departamento de Educación de California “un estudio exhaustivo para informar las futuras consideraciones de políticas para la reforma de las (escuelas) chárter”.

Igualmente, urge a los legisladores estatales a suspender la autorización de nuevas escuelas de este tipo en LAUSD hasta que no se apruebe el estudio solicitado.

Para los defensores de este tipo de escuelas, que funcionan en parte con presupuesto público, la resolución “es una llamada a la acción” que favorece un cambio en la opinión pública sobre el tipo de educación que los padres quieren para sus hijos.

“Hay gente que quiere poner un límite a nuestras aspiraciones y a nuestros sueños. Tenemos el derecho de hablar con nuestra propia voz”, reclamó en una manifestación previa la votación Myrna Castrejón, directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA).

Actualmente, en LAUSD funcionan 224 escuelas chárter independientes que agrupan a 110.000 estudiantes.

En California operan 1.306 escuelas de este tipo, con más de 628.000 estudiantes, según datos del Departamento de Educación del estado.

La huelga organizada por el sindicato de maestros angelinos demandó menos concentración de estudiantes por clases, mejores salarios y la presencia de personal sanitario en las escuelas, entre otros requerimientos.

