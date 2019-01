Vicecónsul venezolana en Miami reconoce a Guaidó y promete mantener servicios

Miami, 28 ene (EFEUSA).- La diplomática venezolana Scarlet Salazar, segunda en el Consulado General de Venezuela en Miami, anunció en un vídeo publicado en las redes sociales que reconoce a Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, como presidente “encargado”.

En un video publicado hoy en exclusiva por la periodista venezolana radicada en Florida Carla Angola, Salazar hizo un llamado a los otros diplomáticos venezolanos destinados en el exterior a seguir sus pasos.

La diplomática se comprometió a seguir prestando los servicios consulares desde Miami, cuyas oficinas están cerradas por orden del Gobierno de Nicolás Maduro.

El Consulado General en Miami, que fue reabierto en 2018 después de haber permanecido seis años cerrado por decisión del fallecido presidente Hugo Chavez, no responde hoy a las llamadas telefónicas.

Un mensaje grabado dice que no se pueden atender llamadas y pide dejar mensajes.

Fuentes del exilio dijeron a Efe que el consulado está “vacío”.

Las fuentes consultadas por Efe indicaron que la cónsul general, Ana Gómez, y otros funcionarios consulares abandonaron Estados Unidos tras la ruptura de relaciones diplomáticas con EE.UU. anunciada la semana pasada por Nicolás Maduro, que asumió el 10 de enero un mandato presidencial no reconocido por parte de la comunidad internacional.

El pasado miércoles Guaidó se proclamó presidente y el Gobierno de EE.UU. lo reconoció como tal, lo que han hecho también otros países de varios continentes.

En el vídeo que grabó este domingo Salazar dice que tomó la decisión de reconocer a Guaidó llevada por los “principios y valores democráticos” que tiene como diplomática de carrera y apegada a “la Constitución y las leyes nacionales” de Venezuela.

El domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que aceptó a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que el opositor fuera designado para ese cargo por Juan Guaidó.

“El señor Vecchio tendrá autoridad sobre los asuntos diplomáticos en Estados Unidos de parte de Venezuela”, aseguró el titular de Exteriores estadounidense.

Salazar no menciona en su video ni a Vecchio ni a Maduro.

Vecchio, coordinador político del partido Voluntad Popular (VP), el mismo de Guaidó y de Leopoldo López, lleva más de cuatro años exiliado en Florida, debido a que en su contra pesaba una orden de detención relacionada con las protestas de 2014 en Venezuela, que derivaron en hechos violentos.

Su confirmación como jefe de la misión diplomática de Guaidó, al que la Casa Blanca reconoce como el presidente legítimo de Venezuela, apunta a la formación de una embajada paralela en EE.UU., después de que el presidente venezolano rompiera las relaciones diplomáticas con Washington.

Maduro ordenó el regreso a Caracas del personal destacado en los consulados en EE.UU., pero el agregado de Defensa venezolano en Washington, el coronel José Luis Silva Silva, anunció su ruptura con el chavismo y su respaldo a Guaidó.

El Consulado General de Miami atiende los estados de la Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

El miércoles pasado frente al consulado, situado en la principal vía del centro financiero de Miami, se celebró un cabildo abierto para rechazar al “usurpador” Maduro y defender la legitimidad de Guaidó como presidente.

El Consulado General de Venezuela en Miami reabrió a fines de febrero de 2018 en las mismas oficinas donde funcionó hasta su cierre administrativo en enero de 2012.

Según informó entonces el diario “El Nuevo Herald”, la reapertura fue posible tras el pago de 145.000 dólares que el Estado venezolano adeudaba a los propietarios de las oficinas por alquileres impagos desde septiembre de 2017.

Maduro reordenó la reapertura el 14 de febrero de 2018 para que los venezolanos pudieran inscribirse y participar en las elecciones presidenciales adelantadas que iban a celebrarse el 22 de abril y fueron finalmente celebradas en mayo de ese año.

El consulado fue cerrado en enero de 2012 por orden de Chávez a raíz de la expulsión de la cónsul de Venezuela en Miami, Livia Acosta Noguera, por las autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes venezolanas en Miami, cuando el consulado general cerró en 2012 había unos 20.000 venezolanos inscritos allí para votar, pero en 2018 la cifra había trepado a unos 220.000, debido a la crisis económica y social sin precedentes que vive el país sudamericano y a la persecución de los opositores.

