“Glass” mantiene intacto el liderato en la taquilla

Los Ángeles, 28 ene (EFEUSA).- “Glass”, la nueva propuesta de M. Night Shyamalan, se mantuvo como líder de la taquilla nacional por segundo fin de semana consecutivo con unos ingresos estimados de 19 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

La cinta, secuela de “Unbreakable” (2000) que funciona al mismo tiempo como continuación de “Split” (2017), propone un choque entre los protagonistas de ambas historias, unos superhéroes sin capa cuyo enfrentamiento puede tener consecuencias desastrosas.

Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy lideran el reparto de la obra.

La segunda plaza fue para la comedia “The Upside”, con 12,2 millones de dólares, lo que supone apenas un descenso del 18,4 por ciento respecto al fin de semana pasado.

Esta versión de la popular cinta francesa “Les Intouchables” examina la relación de amistad entre un multimillonario parapléjico y su cuidador, un hombre sin empleo con un pasado criminal que acepta el trabajo para redimirse.

Bryan Cranston, Kevin Hart y Nicole Kidman aparecen en la película.

El tercer lugar lo obtuvo “Aquaman”, con 7,3 millones de dólares.

La obra ha ingresado 1.009 millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la coloca como la adaptación de DC Comics más exitosa hasta la fecha y la tercera de mayor recaudación producida por el estudio Warner Bros.

Esta cinta de James Wan relata los orígenes del superhéroe que nació del amor entre un farero y una reina de un mundo submarino, una historia protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard.

En el cuarto puesto aparece el estreno de “The Kid Who Would be King”, con 7,2 millones de dólares.

Esta obra de Joe Cornish, que gira en torno a la mítica espada de Excalibur y el mago Merlín, cuenta cómo un grupo de adolescentes se embarca en una épica aventura para frenar una amenaza proveniente de la época medieval.

Rebecca Ferguson, Tom Taylor, Patrick Stewart y Rhianna Dorris lideran el elenco.

La lista la completó la cinta de animación “Spider-Man: Into the Spider-Verse” con 6,1 millones de dólares.

Phil Lord y Chris Miller, las irreverentes mentes que crearon “The Lego Movie”, reinterpretan el mito de Spider-Man en una película en la que el protagonista, Miles Morales, es un adolescente de padre afroamericano y madre latina.

Related