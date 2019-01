El Sevilla, a reactivarse en LaLiga ante un Levante que huele Europa

Sevilla/Valencia, 25 ene (EFE).- El Sevilla retoma LaLiga, en la que no gana en las últimas cuatro jornadas, y espera reactivarse en este torneo después de que el pasado miércoles se diera una alegría en la Copa ante el Barça (2-0), aunque el Levante llega en buena dinámica y con ganas de alcanzar puestos europeos.

La formación andaluza sufrió derrotas como visitante en las dos últimas jornadas -Athletic Club (2-0) y Real Madrid (2-0)- y empató antes en el Sánchez Pizjuán frente al Atlético de Madrid (1-1) y en Leganés (1-1), por lo que no suma tres puntos seguidos desde el 2-0 logrado como local ante el Girona el pasado 16 de diciembre.

Ello le ha desplazado a la cuarta plaza de la clasificación, la última que da derecho a participar en la Liga de Campeones, y solo con un punto de ventaja sobre el Alavés (quinto) y dos sobre el Getafe (sexto).

Ahora tiene una nueva cita en su estadio, donde sus números son muy buenos en las tres competiciones -LaLiga, Liga Europa y Copa- y donde necesitan volver a ganar para frenar la caída en el torneo liguero.

El entrenador sevillista, Pablo Machín, tendrá que valorar el estado físico de una plantilla que desde el pasado julio compite en partidos oficiales con las previas de la Liga Europa y que no para de acumular lesiones.

La última dolencia preocupante fue la que se produjo el capitán, Jesús Navas, el miércoles en la Copa en un partido del que también salieron con algunas mermas físicas Sergio Escudero y Pablo Sarabia.

El técnico soriano también tiene que valorar la recuperación del centrocampista Roque Mesa, con molestias musculares tras el partido copero de hace una semana en Bilbao; y del carrilero Aleix Vidal, quien fue baja ante el Barcelona por gripe.

Siguen con lesiones de larga duración el delantero Munir El Haddadi, el central francés Joris Gnagnon, el medio galo Maxime Gonalons y el extremo Manuel Agudo ‘Nolito’, con lo que Machín no tiene mucho más para formar la convocatoria.

En ésta ya entró para el partido de Copa el última fichaje, el defensa austríaco procedente del Ajax de Amsterdam Maximiliam Wöber; o el mediapunta canterano Bryan Gil, con el que Machín cuenta ya desde hace lagunas semanas.

El Levante afronta el choque en una cómoda posición, con seis puntos de ventaja respecto a la zona de descenso y reforzado tras la victoria del pasado domingo ante el Real Valladolid con la que puso fin a una racha de cinco jornadas sin ganar.

Paco López, técnico del equipo, tiene las bajas de Sergio Postigo y Chema Rodríguez, lesionados para las próximas tres semanas, y ha dejado fuera de la lista a Toño García por unas molestias, mientras que Luna, Vukcevic y Prcic se han quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Las bajas en la retaguardia y el hecho de que Paco López juegue con cinco defensores provoca que haya poco margen para cambiar en el equipo, así que, en principio, el preparador valenciano colocará a Moses Simon en la izquierda por Toño.

Tampoco se esperan cambios en el centro del campo y lo esperado es que Rochina, Bardhi y Campaña, que regresa al Sánchez Pizjuán, se mantengan en el once.

Junto a Morales, indiscutible en el equipo titular, podría regresar Roger Martí, que ante el Valladolid marcó su noveno gol de la temporada. Si así fuera, desbancaría de la formación inicial a Borja Mayoral.

