Indocumentados en USA tendrán acceso a ayuda económica para universidad pública

Nueva York (EFEUSA).- Estudiantes indocumentados en Nueva York celebran, con lágrimas y aplausos, que tras casi una década de espera, la legislatura del Estado aprobó el proyecto de ley que les permitirá acceder a fondos públicos para pagar sus estudios en la universidad pública de la ciudad o del estado.

La Asamblea, dominada tradicionalmente por demócratas, aprobó por novena ocasión consecutiva la medida, que había enfrentado el rechazo del Senado, controlado por republicanos hasta las elecciones del pasado noviembre.

Hoy, por primera vez, un Senado demócrata no dudó en dar luz verde al proyecto, que lleva el nombre del exsenador José Peralta, de origen dominicano, su autor y principal impulsor durante años, quien murió a finales del 2018.

“Hoy lo dejamos claro que defenderemos a todos los neoyorquinos. Hicimos que las universidades sean más económicas para todos los estudiantes que necesitan ayuda”, dijo la presidenta del Senado, Andrea Stewart-Cousins.

El proyecto facilitará asistencia financiera basada en el rendimiento académico o a través de los fondos del Programa de Asistencia de Matrícula del Estado de Nueva York (TAP) y permitirá que padres indocumentados puedan abrir una cuenta de bancos para la educación de sus hijos.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, indicó por su parte que la mayoría demócrata en ese cuerpo cree “en derribar barreras, no en crearlas”.

“Sabemos que la educación superior es la clave para poner fin al ciclo de la pobreza y permitir que las familias prosperen”, afirmó Heastie.

En Nueva York los indocumentados pagan sus estudios en universidades públicas como si fueran residentes legales pero no tenían acceso a solicitar ayuda económica como ocurrió con el mexicano Yohan García, quien emigró a Nueva York a los 16 años y hoy recordó las dificultades que afrontó para obtener un título universitario.

“Tuve que trabajar duro y sólo podía pagar por dos clases por semestre. No podía más”, dijo García, que estuvo entre el grupo de jóvenes “soñadores” que presenciaron la votación de en el Senado y la Asamblea estatal, que contó además con la madre y esposa de Peralta, así como sus dos hijos.

García, que nació en Puebla, aseguró que fue “doloroso la desventaja” al escuchar a otros estudiantes hablar de las ayudas económicas para continuar estudios universitarios mientras él estaba “del otro lado”.

Debido a sus propios esfuerzos, el mexicano pudo completar una maestría en el 2018.

“Nuestros soñadores no pueden esperar” y “Mi nombre es Jorge, soy de México. El Dream Act de Nueva York me ayudará a ser un mecánico”, leían algunos de los carteles que portaban los jóvenes que asistieron a la votación.

Se estima que en Nueva York 4.500 estudiantes indocumentados se graduan de secundaria cada año y que unos 38.000 están registrados actualmente en escuelas a través de la ciudad.

“Como parte clave de nuestra agenda de justicia, esperamos finalmente convertir el proyecto en ley para todos los neoyorquinos, para el senador Peralta y los soñadores”, dijo el gobernador demócrata, Andrew Cuomo tras la histórica votación.

Cuando lo firme, Nueva York se unirá a estados como Texas, California y el vecino Nueva Jersey, que han aprobado leyes similares.

Mientras que el alcalde Bill de Blasio afirmó que ningún estudiante debería tener que abstenerse de educación universitaria porque no pueda obtener ayuda económica.

“Durante demasiado tiempo, estudiantes indocumentados que son neoyorquinos han enfrentado barreras injustas para lograr sus sueños. Con la aprobación de este proyecto, estoy feliz de decir que finalmente rompimos ese pared”, indicó.

Los activistas continuarán ahora luchando para que se apruebe el carné de conducir para indocumentados.

