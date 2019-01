NAPTE reafirma el interés por el audiovisual en español en todo el mundo

Miami (EFEUSA).- Las producciones que se estrenarán en las principales plataformas televisivas en 2019 se presentan en Miami en la convención anual de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Programas de Televisión (NATPE, siglas en inglés), con la participación de más de 5.000 profesionales del sector.

En esta edición, que cuenta con una fuerte presencia de empresas españolas y latinoamericanas, la mirada gira en torno al auge de plataformas digitales como Netflix, HBO o Facebook TV, las que, según los expertos y directivos, dominan el sector audiovisual en todo el planeta.

Tony Pérez Bonilla, gerente de ventas de contenidos internacionales de Radio Televisión Española (RTVE), subrayó “la importancia” de cerrar acuerdos con estas plataformas de vídeo bajo demanda (VOD, por sus siglas en inglés) porque, en su opinión, “complementan perfectamente la oferta” de los canales convencionales con nuevas vías de distribución.

“Todo suma y en este caso ayuda, porque antes, si no vendías en Argentina, no tenías manera de llegar a ese territorio”, agregó Pérez Bonilla.

“Hay muchas (plataformas) en el mercado y no se sabe cuántas serán las que sobrevivirán”, advirtió.

RTVE es una de las empresas que han acudido este año a NAPTE para presentar sus últimas producciones, entre las que destacan “Asesinato en la universidad”, “Derecho a soñar” y “Hospital Vallenorte”.

A lo largo de tres días, se presentarán charlas y conferencias sobre los retos del sector ante el cambio de modelo televisivo y la incursión de plataformas de televisión a la carta.

También se discutirá el papel que desempeñarán las redes sociales en la producción audiovisual, la importancia de la coproducción a nivel mundial o el futuro del contenido televisivo.

Ante este nuevo escenario, las series y películas ibéricas vuelven a tener un papel destacado en esta feria audiovisual y más de 40 empresas estarán presentes en la muestra, que se celebra en el hotel Fontainebleau, de Miami Beach.

Además de RTVE, Mediapro, Atresmedia Studios, Mediaset o Boomerang TV son algunas de las compañías presentes con títulos como “Presunto Culpable” (Atresmedia Studios/Boomerang TV), “Pequeñas coincidencias” (Amazon) o “Secretos de Estado” (Telecinco), que aún no ha visto la luz.

Según los expertos, el éxito cosechado con “La Casa de Papel” o “Velvet” en los servicios de televisión a la carta ha propiciado el reconocimiento del sector a las producciones españolas.

“Todos quieren saber quiénes están detrás de éxitos tan rotundos y lo positivo para nosotros es que en el sector audiovisual internacional ya saben que es la marca Atresmedia”, señaló Sonia Martínez, directora de Ficción de la productora y directora editorial de Atresmedia Studios, que trae a esta feria “Matadero” y “Más de 100 mentiras”.

Los ejecutivos señalan que, gracias al buen momento que vive el sector audiovisual español, se han podido desarrollar más coproducciones con el continente americano y adaptado algunas series españolas.

En EE.UU. ya preparan las versiones de “Estoy vivo” o “La Embajada” -ambas en fase de pre-producción- y en verano se estrenará la adaptación de “Gran Hotel”, que se distribuirá internacionalmente a través de HBO.

En cuanto a las producciones latinoamericanas, Turner Latin America ha suscrito una colaboración con Mediapro para producir “Las Bravas FC” y desarrollar contenido multiplataforma (televisión, aplicaciones móviles e internet) en toda la región.

“Los temas religiosos, la acción, el romance y el drama” son los que siguen funcionando entre el público latinoamericano, según Rosalind Rotund, vicepresidenta de VIP 2000 TV, una empresa radicada en Miami que produce formatos en español para el mercado internacional.

La representante de la compañía venezolana RCTV International, Guadalupe D’Agostino, indicó por su parte que, en los últimos tiempos, la producción de América Latina ha mejorado “sustancialmente” para atraer mercados extranjeros.

D’Agostino, recordó que, ahora que los contenidos audiovisuales son más fáciles de distribuir, “el público es capaz de verlo, sea en el idioma que sea, con una condición: tiene que ser bueno”.

“Eso es fantástico, porque nos ha abierto las puertas a todo tipo de productos”, afirmó la ejecutiva de la productora, que continúa realizando programas y series de televisión desde Venezuela.

Natpe también rendirá tributo a personalidades de la televisión que han contribuido al desarrollo de la industria audiovisual.

La actriz puertorriqueña Rita Moreno -ganadora de un Oscar, un Tony, un Grammy y dos Emmy-, la comediante Betty White y el actor y director de cine Henry Winkler, ambos estadounidenses, serán algunos de los homenajeados en una ceremonia especial que se llevará a cabo este miércoles.

