El actor Luis Gerardo Méndez se suma a campaña de apoyo a los animales

Los Ángeles, 22 ene (EFEUSA).- El actor mexicano Luis Gerardo Méndez, conocido entre el público latino principalmente por la película “Nosotros los nobles” (2013) y la serie de Netflix “Club de Cuervos”, asegura que ha cambiado su enfoque de crianza de mascotas al sumarse hoy a una conocida campaña de apoyo a los animales.

En el vídeo de la campaña, producida por Gente para el Tratamiento Ético de los Animales (PETA, por su sigla en inglés) y lanzado este martes, el actor habla sobre su perra Tuba y narra cómo intenta compartir con ella la mayor cantidad posible de momentos durante el día.

“Trato de que me acompañe lo más posible a mis actividades diarias, que esté conmigo el mayor tiempo posible. De verdad es como una integrante más de la familia”, asegura el actor mexicano.

Nacido y criado en un hogar de costumbre latinas, Méndez (Aguascalientes, México, 1982) rememora cómo las mascotas tenían un puesto en su hogar de crianza y no importaba tenerlos en el patio o en una azotea.

“Había una forma de verlos como decir: ‘sí, son parte de la familia, pero es el perro’; entonces se puede quedar en la azotea y lo puedes dejar allí todo el tiempo. Crecí viendo eso, pero ahora pienso muy distinto”, asegura.

El actor se refiere a su relación con Tuba como “un ejercicio de empatía” al recordar que los animales también sienten y transmiten afecto.

No obstante, tenerlos en casa, apunta, no significa que no salgan a disfrutar de espacios abiertos adecuados.

“Son animales a los que les gustan los espacios abiertos y es muy cruel que estén todo el tiempo dentro de una casa”, recalca la estrella mexicana.

El mensaje, con el que el actor se une en defensa de los animales a otras celebridades como Kate del Castillo, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann, Dulce María, Alicia Machado y Marjorie de Sousa, se presenta tanto en inglés como en español.

Según indicó la organización en un comunicado enviado a Efe, una de las maneras de ayudar a los animales es adoptarlos de refugios “y nunca comprarlos a criadores o tiendas de mascotas, que contribuyen a la crisis de animales sin hogar”.

“Más de 6 millones de animales terminan en refugios en todo EE.UU. y aproximadamente a la mitad se les debe aplicar la eutanasia”, de acuerdo con PETA.

