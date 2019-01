Legislativo de Florida deberá aprobar ley que permita fumar marihuana

Miami (EFEUSA).- El Congreso de Florida tiene hasta mediados de marzo para modificar una ley que permita fumar marihuana medicinal y cumplir así plenamente con los dispuesto por una enmienda constitucional que aprobó su uso terapéutico en 2016.

El gobernador Ron DeSantis anunció que en caso contrario retirará una apelación que hizo el estado, en manos de su antecesor Rick Scott, de un fallo judicial que argumentó que prohibir su uso fumado viola una enmienda constitucional.

El presidente de la Cámara Baja de Florida, José Oliva, manifestó hoy que se moverán con “la misma velocidad” del gobernador junto con el Senado para presentar un proyecto de ley al inicio de la sesión y “garantizar que los pacientes tengan opciones”.

“Esto no solo es un avance importante para la marihuana medicinal, sino que le brinda a la Legislatura de la Florida la oportunidad de revisar el estatuto actual para reflejar con mayor precisión la enmienda constitucional”, manifestó hoy Taylor Patrick Biehl, directivo de la Asociación Empresarial de Marihuana Médica de Florida.

“Lo que la Legislatura de Florida ha hecho para implementar la voluntad popular no se ha hecho de acuerdo con lo que la enmienda había previsto”, se lamentó el republicano DeSantis este jueves.

“Ya sea que ellos (los pacientes) tengan que fumar o no, ¿quién soy yo para juzgar eso? Quiero que la gente pueda aliviar su sufrimiento. No creo que esta ley esté a la altura del tabaco”, agregó.

El uso medicinal de la marihuana en Florida entró en vigor en enero de 2017 tras un plebiscito aprobado en 2016 por más del 71 % de los votantes.

El Gobierno saliente del republicano Scott presentó el argumento de prohibir fumar la marihuana en el Tribunal de Apelación del Primer Distrito en Tallahassee el martes pasado por la tarde, cuando DeSantis tomaba posesión del cargo.

Actualmente, unos 33 estados y el Distrito de Columbia han pasado leyes legalizando la marihuana de alguna forma, entre ellos una decena para fines recreativos.

