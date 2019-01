Hacedores de la música latina pronostican para 2019 más fusión y más romance

Miami, 17 ene (EFEUSA).- Artistas, productores y analistas de la música latina dijeron a Efe que en 2019 se consolidará el cambio generacional en la industria, se verá una impresionante fusión de géneros, más romance y una mayor presencia de ritmos africanos y géneros tradicionales latinoamericanos.

“Estamos terminando la década y los talentos jóvenes seguirán asentándose”, afirmó el músico y productor Emilio Estefan, quien, con una sólida carrera en este ámbito en particular, vaticina “más fusiones, pues la música va a seguir saliendo y cambiando con mucha velocidad”.

Los artistas jóvenes, en especial las mujeres, se van imponer cada vez más, de acuerdo con el artista cubano-estadounidense.

“Hay un verdadero cambio de guardia ahora”, agregó Estefan.

Músicos y cantantes entrevistados por Efe, como Cristian Castro, Juanes, Zion y Lennox; Aymée Nuviola, Thalía y Goyo, de ChocQuib Town, coinciden con Estefan.

“El ritmo nos une a todos y eso es lo que mejor funciona ahora. La gente quiere bailar y emocionarse”, indicó Castro, quien decidió que su décimo sexto álbum de estudio, “Mi tributo a Juan Gabriel”, tuviera temas bailables, aunque en su estilo.

“Es una tendencia a la que no le veo final cercano”, declaró el el vocalista mexicano.

Los temas del disco de Castro tienen arreglos típicos del pop bailable de la década de los 70. Según dijo, se trata de su “manera de aportar al movimiento actual, pero sin perder mi esencia”, explicó.

Es también lo que su compatriota Thalía quiso hacer junto a Natti Natasha con su sencillo “No pasó”, con más énfasis en el reguetón.

La también autora, productora y actriz asegura que seguirá explorando. “En mis discos siempre ha habido temas muy movidos”, pero “veo que hay otra vez interés en el romance, en las canciones de amor”, apuntó Thalía.

Juanes, que este mes, con el sencillo “La Plata”, regresó a su obsesión, profesar su amor a Colombia, se declaró en la misma línea. “El pop va a seguir explorando fusiones, como lo que sucedió en esta década con el reguetón”, indicó el cantautor.

“Es un movimiento que tiene mucho tiempo, con artistas como Carlos Vives, que hizo su versión del vallenato, por ejemplo, pero que en los dos últimos años arrasó a nivel mundial”, redondea Juanes.

Para él, este año se verá más la exploración de muchos artistas de pop y de música urbana en géneros autóctonos de América Latina y de otros ritmos como la salsa, que nació de fusiones pero que hoy en día es tradicional.

“La música no es estacionaria. Como todas las formas de arte, tiene que evolucionar. Se nutre de otros géneros, de sonidos diferentes, de expresiones de otras culturas y de la propia”, afirmó por su parte la cantante cubana Aymée Nuviola.

“Eso me lo enseñaron desde que comencé a estudiar música en La Habana y lo vi con (el tecladista de ‘latin jazz’) Chucho Valdés”.

La protagonista de una teleserie sobre su compatriota Celia Cruz pronosticó que la mezcla de géneros, instrumentos y hasta arreglos musicales será lo que domine la música latina en los próximos meses. “Veo que hay artistas urbanos que han coqueteado con la salsa, creo que irán por ahí los que quieran diferenciarse de los demás”, indicó Nuviola.

Para los reguetoneros puertorriqueños Zion y Lennox, la música latina va a seguir “internacionalizándose”.

“Ahora con el ‘streaming’, los amantes del reguetón en el mundo están siendo expuestos a otros géneros. Todos estamos creciendo”, indicó Zion.

Lennox agregó que se tiende “a seguir experimentando, que es la esencia de lo urbano. Los instrumentos autóctonos, la base rítmica que viene de la madre África. La atención está ahí”.

Goyo coincidió y puso como ejemplo las canciones “Calypso”, que sacó al mercado en 2018 Luis Fonsi con la rapera británica Stefflon Don, y “X”, de J.Balvin y Nicky Jam.

“Ya se oyen (en esta pieza) los instrumentos típicos de los géneros afrocaribeños”, anotó la vocalista de la banda colombiana de hip-hop ChocQuib Town, que desde sus inicios ha explorado la fusión.

Pero lo que más emociona a las vocalistas es que la industria discográfica en español “por fin” le está abriendo las puertas a las nuevas artistas latinas.

Ven como una señal de cambio que Natti Natasha sea la artista con más nominaciones en el Premio lo Nuestro de 2019.

En cuanto al romance, “eso jamás ha pasado de moda”, remarcó Estefan.

Para Juanes, a menos que estén en el género del trap, que es más explícito, “los artistas están cuidando un poco más sus letras”.

Los entrevistados insistieron en que en el mercado hay espacio para todos y en la vida “hay momentos para todo”.

