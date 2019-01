La banda juvenil latina CNCO se plantea entrar en el mercado anglosajón

Miami (EFEUSA).- El grupo juvenil de pop CNCO quiere incursionar en el mercado anglosajón y mantener el “listón bien alto” en la industria de la música, en el momento en que se preparan para el capítulo estadounidense de su gira internacional “CNCO World Tour”, según dijeron.

“Nos encantaría trabajar con Selena (Gómez), Ariana (Grande) o Camila (Cabello)”, enumeró Christopher Vélez, uno de los cinco miembros del grupo, durante una entrevista en Miami.

Los vocalistas de esta agrupación, referenciada como la “boy band” latina, confían en que, ahora que han cosechado un gran éxito a nivel internacional, puedan seguir desarrollando su carrera artística “a otro nivel”.

“Tenemos muchas cosas pendientes en inglés y en otros idiomas, y espero que lo podamos lograr este año”, adelantó uno de ellos, el dominicano Richard Camacho.

CNCO se formó en diciembre de 2015 después de que sus integrantes ganaran el concurso musical “La Banda” en Univision.

Los chicos, según dijeron, no se conforman con llegar únicamente al público hispano y reconocen que han salido de su “zona de confort para ampliar horizontes” y conquistar nuevos mercados.

Solo hace falta echar la vista atrás y ver cómo lograron convertirse en toda una “revolución” en Japón.

“No lo podíamos creer y no dudaríamos en regresar de nuevo: fue una gran experiencia y valió la pena, a pesar de que culturalmente son muy diferentes”, agregaron los artistas, que han publicado en su canal de YouTube un video del momento del viaje, en octubre del año pasado.

Una de las cosas que más les sorprendió de su paso por el país asiático es que la gente “no suele dar abrazos ni besos, y eso choca con la cultura latina, a la que le gusta mostrar su amor continuamente”.

Mientras tanto, la banda juvenil quiere aprovechar el filón para probar otros mundos más allá de la música. Camacho, de 21 años, subrayó que “este es el año” para “lanzarse al vacío” y no descarta hacer “películas, series o documentales”.

“Esa es nuestra intención, nos vamos a poner a hacer audiciones y haremos algo de modelaje”, expuso.

En ese sentido, Joel Pimentel, de ascendencia mexicana, sueña con interpretar un personaje “romántico” en la gran pantalla, mientras que Vélez, que se crió en Ecuador, preferiría hacer un papel como el de Vin Diesel en “Fast and Furious”, combinando “la acción con el romance y el drama”.

Con motivo de la presentación de su gira en Estados Unidos, los miembros de CNCO se reencontraron hoy en Miami tras un mes de descanso por vacaciones de Navidad.

“La verdad es que estar con la familia y con los amigos te hace tocar con los pies en la Tierra y te hace recordar de dónde viniste y todo lo que viviste para estar aquí”, señaló Vélez.

Ahora, con “las pilas recargadas”, encaran el primer trimestre del año con el arranque de la gira de conciertos, con 13 fechas cerradas en varias ciudades del país.

Aunque no es la primera vez que cantan en un escenario de Estados Unidos -han sido teloneros de Pitbull y de Enrique Iglesias-, en esta ocasión se presentarán en solitario.

“Estamos muy emocionados porque empezamos una nueva etapa y es la primera vez que vamos a enseñar nuestro ‘tour’ aquí”, comentó el cantante sobre la gira, que iniciarán el próximo 24 de enero en McAllen (Texas).

En el recital de música pop y reguetón que ofrecerán en ciudades estadounidenses no faltarán algunos de sus temas más populares como “Tan fácil” o “Mamita”.

“Esperamos que los fans de aquí nos reciban con los brazos abiertos, al igual que nos reciben en Latinoamérica”, manifestaron.

Tras su actuación en Estados Unidos, los jóvenes artistas seguirán su periplo por Europa y llevarán su “CNCO World Tour” a España, Suiza, Holanda, Bélgica y Reino Unido.

Los otros dos miembros de CNCO son el cubano Erick Brian Colón y el puertorriqueño Zabdiel De Jesús.

