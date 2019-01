“Soñadores” presionan para lograr permisos para viajar al exterior

Los Ángeles (EFE).- Un grupo de una veintena de “soñadores” de California y Arizona viajaron a Washington en busca de apoyo a una petición suya al Gobierno del presidente Donald Trump para que les regresen los permisos de viaje al exterior a los beneficiados de la Acción Diferida (DACA).

“Queremos educar a los legisladores y al público en general de la importancia de estos permisos de viaje y de cómo, al negarnos esta oportunidad, es una muestra de una agenda de discriminación de este gobierno”, dijo a Efe Lidieth Arévalo, amparada por DACA.

Los permisos de salida al extranjero y reingreso, conocidos en inglés como “advance parole”, le permitían a los beneficiados de DACA salir del país y poder reingresar legalmente.

El privilegio se perdió en medio de la disputa legal de los “soñadores” y el Gobierno por rescindir el programa. Los jueces que ordenaron a la Administración Trump restablecer el beneficio no incluyeron los permisos de salida.

La situación afectó a cientos de jóvenes entre los que se encontraban los estudiantes participantes del Proyecto California México del Cal State Long Beach, (CSULB), el programa académico le permitió a estos jóvenes indocumentados regresar a sus países de origen para conocer sus raíces y ver a sus seres queridos.

Arévalo, la primera salvadoreña con DACA en regresar a su país de origen como parte de este programa educativo, asegura que haber eliminado los permisos de viaje a estos jóvenes que llegaron al país siendo unos niños es un castigo innecesario.

Tras la decisión del Gobierno de rescindir el beneficio de DACA, más de 70 soñadores que pretendían viajar en 2017 a México tuvieron que cancelar su salida, ante la imposibilidad de reingresar legalmente.

“Los soñadores no han perdido la esperanza, aún muchos se comunican con la universidad y el programa para participar, es algo que no afectaría en nada al gobierno”, explicó Arévalo.

Además de las razones educativas, los “soñadores” podían solicitar los permisos de reingreso por razones de trabajo o humanitarias.

En su negativa, el Gobierno Trump ni siquiera ha otorgado permisos a amparados que han sufrido la muerte de un pariente, como el caso de la mexicana Mayra Garibo, a quien las autoridades migratorias le negaron un permiso para asistir al entierro de su padre en enero de 2018.

Garibo no se ha dado por vencida y ha seguido apelando la decisión de la Administración para que le permita salir a visitar la tumba de su progenitor.

La campaña en la que también participan miembros de San Diego Border Dreamers y Arizona Act Coalition se desarrollará por tres días en Washington, y apunta a los legisladores de mayor rango de las dos cámaras legislativas.

El llamado también es para otros “soñadores” y organizaciones para que se unan a esta campaña de presión al Gobierno.

Los congresistas Alan Lowenthal y Nannette Barragán encabezan una carta donde le solicitan a la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna Kirstjen Nielsen que reinstale el beneficio del “advance parole”.

Related