Eric Trump defiende el muro por los “serios problemas con las drogas” de USA

Buenos Aires, 9 ene (EFE).- Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la necesidad de construir el muro en la frontera con México para detener el comercio de drogas, un “serio problema” en su país, y para frenar la entrada de inmigrantes ilegales.

El diario argentino Clarín publicó hoy una entrevista al menor de los hijos de Donald Trump con su primera exmujer, Ivana, durante su estancia en Punta del Este, una exclusiva localidad de playa en Uruguay, donde se está ultimando la construcción de una Torre Trump, el primero de los negocios inmobiliarios de la familia en Sudamérica.

Preguntado acerca del muro, Trump declaró que “la inmigración es algo hermoso”, y recordó que él es “producto” de ella porque su madre nació en la extinta Checoslovaquia y la primera dama, Melania, nació en Eslovenia, pero expuso que “Estados Unidos tiene serios problemas con las drogas y al comercio de drogas hay que detenerlo”.

“Por eso creo que mi padre está tan interesado en este tema. Hay mucha gente que quiere entrar al país legalmente desde todo el mundo y se encuentra en lista de espera. No se les permite el ingreso porque hay otra persona que ingresa caminando a través de una frontera que no se ve. Por eso la necesidad del muro. Es necesario para frenar a los ilegales”, prosiguió el hijo del mandatario.

Acerca de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, Trump afirmó que “no cree que esa posición sea estúpida”, y aseguró que su padre “quiere el aire más puro y el agua más limpia, pero no apoya las iniciativas en las que EE.UU. tenga que depender del resto del mundo”, y apostilló que “no hay nadie que luche más para asegurase de no contaminar”.

Eric Trump también habló de la relación entre el presidente estadounidense y el argentino, Mauricio Macri, y destacó que se conocen desde hace mas de 30 años y “tienen una fuerte relación en lo político y cada uno siente y practica un inmenso respeto por el otro”.

“Y en un mundo como el actual, que exista esta química entre los dos presidentes es muy bueno para los dos países. Mi padre y yo mismo pensamos que debería haber más líderes como Macri a nivel mundial”, añadió.

Eric, que dirige los negocios de la marca Trump junto a su hermano Donald Trump Junior, contó que desde la compañía “están muy interesados” en Argentina, e incluso llegaron a avanzar en un proyecto, que “tuvieron que rechazar” por la incompatibilidad con el cargo de su padre, y dijo “no tener dudas” de que “en cuanto” termine su mandato “irán a Buenos Aires”.

