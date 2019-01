Últimos apuntes de Cabral, con profecía incluida, se publican en Miami

Miami, 8 ene (EFEUSA).- Unos “apuntes”, algunos con carácter profético, que el cantautor argentino Facundo Cabral escribió a mano en un cuaderno pocos antes de su trágica muerte en 2011 en Guatemala han sido reunidos en un libro por una editorial de Miami.

La Pereza Ediciones, que ya publicó en 2017 un libro con los correos electrónicos que Cabral dirigió a su amigo Carlos Alberto Requejo, presenta ahora “Facundo Cabral, sus últimos apuntes”.

“Por eso la única sorpresa será cómo se cumplirá la sentencia, ¿un automóvil que me destruirá por fuera o un cáncer que me devorará por dentro? ¿El stress o un tiro?” es la frase o “profecía” de Cabral escogida para abrir el libro.

Cabral, que tenía 74 años, murió el 9 de julio de 2011 a causa de los disparos que un grupo de cinco sicarios hizo sobre el vehículo en el que se trasladaba junto al nicaragüense Henry Fariñas, su representante, que era el blanco y sobrevivió al ataque.

Según cuenta Requejo en una suerte de prólogo del nuevo libro, la viuda del cantautor le entregó el material para que lo publicara, “porque seguramente él hubiera deseado eso”.

De hecho, señala Requejo, “en el año 2010 Facundo estaba planeando poner fin a las presentaciones personales sobre todo a los largos viajes en avión que estaban minando su salud” y “pensaba entre otras cosas subir sus escritos a la web”.

“Para ello me pidió que terminara de dar forma a una página web que había quedado inconclusa, se hizo tal y como él quería, muy sobria y empezó a enviarme casi a diario textos a mi correo electrónico para que yo los subiera a internet”, agrega.

En el libro, de 109 páginas, los “apuntes” pueden verse tal como los escribió Cabral de su puño y letra en un cuaderno con hojas rayadas, junto a su transcripción.

Pero no solo hay palabras de Cabral en el libro, también fotografías de varios dibujos del cantautor.

Dago Sasiga, codirector de La Pereza, dijo a Efe que están pensando en presentar el nuevo libro en varias universidades de los Estados Unidos en el primer semestre del año.

“Este cuaderno que el lector tiene en sus manos muestran las últimas anotaciones de Cabral, e incluye también fotografías originales del cuaderno donde el gran trovador escribía sobre sus experiencias, todas plenas de sabiduría”, señala el texto de presentación del libro.

Popular en América Latina y España por canciones como “No soy de aquí ni soy de allá”, Cabral escribe en sus apuntes sobre la historia del apóstol Pablo y su conversión, de filosofía, de los miedos de su abuelo y del futuro de la humanidad, entre otros temas.

Related