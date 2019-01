La economía cierra 2018 con una alta creación de empleo y un paro del 3,9 %

Washington, 4 ene (EFEUSA).- La economía cerró 2018 con la creación de 2,64 millones de nuevos puestos de trabajo a lo largo del año, después de un registro positivo en diciembre pese al cual el desempleo subió dos décimas respecto al mes anterior, hasta el 3,9 %, informó hoy el Gobierno.

Entre los hispanos, el desempleo bajó una décima en diciembre hasta el 4,4 %, principalmente por el impulso laboral que imprimieron las mujeres latinas durante el último mes del año.

Comparado con el mismo mes del año anterior, el paro entre los hispanos ha bajado cinco décimas, desde el 4,9 % registrado en diciembre de 2017.

Así, la economía del país continúa en un nivel cercano al pleno empleo, con 312.000 nuevos puestos de trabajo en diciembre, una cifra muy superior a los 182.000 que habían anticipado los analistas.

Con este inesperado nivel de creación de empleo, el año 2018 terminó con un total de 2,64 millones de nuevos puestos de trabajo, una cifra que no se veía desde 2015.

“¡Santo cielo! La creación de empleo registra un monstruoso 312.000 en diciembre, muy por encima de las expectativas. Cuando los puestos de trabajo crecen a un ritmo de más de 254.000 empleos durante los últimos tres meses, no estamos de ninguna manera cerca de una recesión”, indicó Justin Wolfers, profesor de Economía de la Universidad de Michigan.

La reacción del presidente, Donald Trump, se limitó a señalar que el informe había presentado unos números de creación de empleo “geniales”.

El índice de desempleo aumentó al 3,9 % desde un mínimo de 49 años situado en el 3,7 %, en gran parte porque más personas ingresaron a la fuerza laboral en busca de trabajo.

No obstante, el dato de desempleo de diciembre se mantuvo dos décimas por debajo del mismo mes del año anterior, síntoma de la buena salud del mercado laboral durante el año 2018.

De hecho, el paro se ha situado por debajo del 4 % ininterrumpidamente desde el pasado mes de junio, llegando a registrar mínimos del 3,7 % en septiembre y en noviembre.

Uno de los principales focos de atención del informe es el auge en los salarios, que aumentaron de media un 0,4 % en diciembre, hasta situarse en una media de 27,48 dólares la hora, de acuerdo al informe del Departamento de Trabajo.

En los últimos 12 meses, los salarios se han incrementado en un 3,2 % y se espera que sigan subiendo debido al impulso que mantiene el mercado laboral, y por tercera vez por encima del alza interanual del 3 % desde 2009.

Por su parte, la tasa de participación en la fuerza laboral, la proporción de ciudadanos que se encuentran empleados o buscando empleo, subió en diciembre dos décimas hasta el 63,1 %.

Ante estos datos, los expertos auguran que la Reserva Federal (Fed) continuará con una paulatina subida de los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el rango de entre 2,25 % y 2,50 %.

“En mi opinión, este fuerte informe de nuevos trabajos será visto por el banco central como un motivo para más alzas de tipos de interés”, indicó el asesor económico jefe de Allianz, Mohamed El-Erian, en Twitter.

Después de rebajar el precio del dinero hasta casi el 0 % a finales de 2008 para hacer frente a la aguda crisis financiera, la Fed prosiguió en su última reunión de diciembre dentro de su gradual ciclo de normalización monetaria una nueva subida de tipos de interés de referencia, la cuarta de 2018.

Con esa nueva alza, los tipos de interés se situaron a niveles no vistos en más de una década en la primera economía mundial.

Por otro lado, los mercados financieros recibieron positivamente el informe laboral, ya que Wall Street abrió hoy con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, sumaba un 1,43 % minutos después del comienzo de la sesión.

Wall Street lleva varias jornadas de volatilidad y fuertes pérdidas debido a los temores de que se produzca una desaceleración económica global y por las tensiones comerciales entre el país y China, un asunto aún por resolver y que podría acabar con más aranceles a nuevos productos.

