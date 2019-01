Registran apelación contra supuesta inconstitucionalidad del “Obamacare”

Washington, 3 ene (EFEUSA).- Un total de 17 estados, liderados por el fiscal general de California, Xavier Becerra, registraron hoy una notificación de apelación contra la decisión del tribunal de Texas que declaró inconstitucional la ley sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017), conocida como “Obamacare”.

El recurso trasladará la disputa legal al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, informó Becerra en una rueda de prensa, por lo que la reforma sanitaria seguirá vigente hasta que se tome una decisión sobre la declaración de inconstitucionalidad dictada por el magistrado Reed O’Connor, con tribunal en Texas.

Becerra aseguró que dicha orden “amenaza a todo el sistema de atención médica en los EE.UU.” ya que hará que “millones de estadounidenses pierdan el acceso a seguros médicos” en lo que calificó como un “peligroso intento de socavar la salud de los estadounidenses”.

La apelación está firmada por los estados de California, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Minesota, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

Además, el nuevo fiscal de Colorado, Phil Wiser, que jurará su cargo la semana que viene, anunció que se unirá a esta coalición en “defensa de la ley sanitaria”.

“Es un asunto crucial (…) no puedo expresar la magnitud de esto”, sostuvo Wiser.

Durante la conferencia también intervinieron la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, y su homólogo de Virginia, Mark Herring, quien destacó que el fallo emitido en Texas es “legalmente defectuoso”.

A pesar de la confrontación, ambas partes coinciden en que la declaración de inconstitucionalidad emitida el 14 de diciembre no tiene un efecto inmediato.

De hecho, el pasado 30 de diciembre, el mismo juez federal que dictó la orden, Reed O’Connor, aseguró que la legislación de Obama puede prevalecer mientras se esté apelando su sentencia.

O’Connor consideró que su fallo no debe entrar en vigencia mientras el caso esté en fase de apelación, dado que “muchos estadounidenses enfrentarían una gran incertidumbre”.

La decisión de este magistrado llegó después de que el Congreso modificara hace unos meses la ley en el marco de la reforma fiscal promovida por el actual mandatario, Donald Trump.

El fallo respondía a una demanda que interpusieron 20 estados republicanos justo después de que entrará en vigor la modificación, que eliminó las multas a aquellos ciudadanos que no cumplieran la obligación de tener un seguro médico, conocida como “mandato individual”.

A pesar de este aspecto fiscal, los defensores del “Obamacare” señalaron en su defensa otros puntos de la ley como la protección para aquellos ciudadanos que al haber padecido enfermedades con anterioridad ven incrementado el costo de su seguro médico.

También destacaron la obligación a las aseguradoras de permitir que los jóvenes permanezcan en planes familiares hasta los 26 años.

Por otra parte, los fiscales consideraron que tras la apertura del nuevo Congreso federal, con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, el presidente, Donald Trump, tendrá más dificultades para cumplir su intención de derogar el “Obamacare”.

“He sido compañero de Nancy Pelosi, la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, y se que va trabajar para proteger los derechos de los estadounidenses”, aseveró Becerra.

Related