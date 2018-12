Trabajan en la reestauración del servicio 911 del estado

Seattle (Agencias) – Avanzan en la reestauración del servicio 9-1-1 en el Condado de King. La interrupción de la red de CenturyLink que afectó a las llamadas de emergencia en todo el país se está solucionando, y las llamadas al 9-1-1 están llegando nuevamente. Sin embargo, se insta a los residentes a no “probar” el sistema. Es posible que aún haya problemas intermitentes, por lo que si no se realiza una llamada al 9-1-1, llame a uno de los números de diez dígitos a continuación o use un teléfono celular para enviar mensajes de texto al 911.

Seattle 206-583-2111 o 206-625-5011

Bellevue, Clyde Hill, Kirkland, Medina, Mercer Island, Normandy Park 425-577-5656

Algona, Auburn, Black Diamond, Des Moines, Federal Way, Kent, Pacífico, Renton, Tukwila 253-852-2121

Beaux Arts Village, Burien, Carnation, Covington, Kenmore, Aeropuerto Internacional del Condado de King, Maple Valley, Metro Transit Police, Tribu Muckleshoot, Newcastle, Sammamish, SeaTac, Litoral, Skykomish, Sound Transit Police, Woodinville, Isla Vashon 206-296-3311

Issaquah, North Bend, Snoqualmie 425-837-3200

Sheriff del Condado de King / Condado de King no Incorporado 206-296-3311

Policía de la Universidad de Washington 206-685-8973

Enumclaw 360-825-3505

Bothell, Lake Forest Park 425-486-1254

Aeropuerto Sea-Tac / Puerto de Seattle 206-787-5401

Redmond, Duvall 425-556-2500

Patrulla del estado de Washington 425-401-7788

El Condado de King trabajará con sus socios para evaluar el impacto de la interrupción del 9-1-1, identificar los problemas y determinar qué cambios podrían realizarse para que el sistema sea más sólido en el futuro. Puede haber información adicional disponible de CenturyLink.

Aunque las llamadas al 9-1-1 pueden comunicarse, mantenga las líneas abiertas para las personas que necesitan asistencia de los primeros respondedores; no llame al 9-1-1 a menos que tenga una emergencia.

Visite kcemergency.com para obtener un enlace web a esta información.

Related