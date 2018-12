Piden convocar una reunión en la OEA el 10 de enero para desconocer a Maduro

Washington, 27 dic (EFEUSA).- EE.UU. y otros miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente para el 10 de enero con el fin de debatir sobre la legitimidad del actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, que volverá a tomar posesión de su cargo ese día.

Según informaron hoy a Efe fuentes diplomáticas, la solicitud para la convocatoria ya ha sido cursada formalmente y solo queda que responda a esa petición El Salvador, país que asumirá la Presidencia del Consejo Permanente el 1 de enero y en el que gobierna una fuerza política de izquierdas.

En una entrevista con Efe este mes, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, ya adelantó que pediría la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente para el 10 de enero, con el fin de debatir desde una “perspectiva regional” sobre los desafíos humanitarios en Venezuela y el escenario que se abre con la renovación del mandato de Maduro.

“No vamos a tener todos la misma respuesta, pero es importante tener una conversación sobre el no reconocimiento de las elecciones. ¿Qué significa desde una perspectiva diplomática? Todos los países tendrán una respuesta diferente”, consideró entonces Trujillo.

Maduro, que está en el poder desde 2013, fue reelegido presidente el pasado 20 de mayo en unas elecciones no reconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional y, por tanto, ahora se abre un escenario incierto en el que los países deben decidir si mantienen o cortan relaciones diplomáticas con su Gobierno.

El Grupo de Lima, integrado por una docena de naciones que consideran rota la democracia en Venezuela y que EE.UU apoya desde fuera, se reunió en Bogotá el pasado 31 de octubre para analizar posibles opciones a partir del 10 de enero, pero no anunció ninguna decisión sobre la renovación del mandato de Maduro.

El Gobierno del presidente Donald Trump aún no ha especificado si romperá relaciones con el Ejecutivo venezolano después del 10 de enero.

Sin embargo, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez han pedido a Trump que declare “ilegítimo” a Maduro y que reconozca como “única institución legítima” a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición desde 2016 y que el chavismo ha tratado de sustituir con la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Frente a ello, Maduro ha avisado de que no aceptará ningún “chantaje” diplomático, ante la posibilidad de que algunas naciones decidan retirar a sus embajadores.

El 10 de enero, Maduro volverá a asumir el cargo por un periodo de seis años, es decir, hasta 2025.

Related