California amplía a 10 años el plazo para demandar por agresión sexual

Los Ángeles, 27 dic (EFEUSA).- Con una ley que amplía a 10 años el plazo para presentar una denuncia por agresión sexual antes de que prescriba el delito, California se une a otros estados del país en un claro apoyo al movimiento “Me Too” (Yo también), que busca que las víctimas de los asaltos y abusos sexuales rompan su silencio.

La ley AB1619, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019, fue concebida por el legislador estatal demócrata Mark Berman para apoyar a las víctimas de abusos.

En una declaración enviada a Efe, Berman dijo que se trata de dar tiempo “a los sobrevivientes que se están recuperando del trauma físico y emocional de un asalto sexual”, para que presenten una querella civil buscando compensación económica por el daño causado.

Muchas situaciones de agresión sexual pueden quedar impunes porque las víctimas no denuncian, dijo Berman.

La misma idea está presente en “Me Too”, el movimiento surgido en 2017 a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein planteadas por varias actrices.

Una encuesta publicada por la Asociación de Universidades Estadounidenses encontró que cerca del 12 % de los estudiantes de 27 universidades del país dijo haber experimentado “contacto sexual no consentido a través de fuerza física, amenazas o incapacidad”.

El porcentaje de los que denunciaron los hechos está entre el 5 % y el 28 % dependiendo del tipo específico de comportamiento o de incidente, según datos de 2015.

La razón más común aducida para no reportar las agresiones de tipo sexual fue que “no eran consideradas suficientemente serias”.

Otros motivos por los que no se denunció eran que la víctima se sentía “avergonzada o humillada o creía que sería muy difícil emocionalmente”, según el reporte obtenido por Efe.

Después de Connecticut, donde no hay límite de tiempo, California es el estado que da un plazo más largo para interponer una demanda civil por asalto sexual.

En Minnesota el plazo es de seis años; en Misuri y Nueva York, de cinco, y en Nebraska, de cuatro.

En el caso de un menor, Florida establece siete años luego de que el denunciante alcance la mayoría de edad.

En el resto de estados del país los plazos son generalmente de dos o tres años para presentar querellas civiles por este tipo de delitos graves, según información suministrada a Efe por FindLaw.

No obstante, en estados como Alaska, Delaware, Illinois y Maine, entre otros, los casos de abuso sexual contra menores de edad no prescriben, lo mismo que en Florida si el crimen fue cometido contra un menor de 16 años.

Otros estados comienzan a contar el período de prescripción cuando el menor cumple los 18 años o lo extienden, como es el caso de Luisiana, donde el delito contra un menor prescribe 10 años después de que la víctima alcanza la mayoría de edad.

Para algunos activistas, es justo que el plazo sea lo más extenso posible o que nunca caduque.

“Así como el sufrimiento de la víctima no termina nunca, o quizás sólo hasta cuando se hace justicia, apoyamos que no haya un tiempo de prescripción para presentar una denuncia sobre estos casos”, señaló a Efe Ángela Martínez, de la Organización de Madres contra la Violencia Doméstica.

La ley AB1619 entrará en vigor cuando aun no se ha acallado la polémica por la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia.

Kavanaugh fue acusado por Christine Blasey Ford de abuso sexual cuando era estudiante de preparatoria hace cerca de 30 años, pero la acusación no pudo ser comprobada por el FBI y varios supuestos testigos negaron tener conocimiento del hecho.

Otras acusaciones de abuso que surgieron a raíz de la nominación, fueron retiradas y algunas desmentidas por los mismos acusadores como en el caso de Julie Swetnick, que alegó una violación por un grupo de universitarios pero no pudo asegurar que Kavanaugh formara parte de la pandilla que la atacó.

Las acusaciones, desestimadas finalmente el 18 de diciembre por Timothy Tymkovich, jefe de Jueces de Circuito del país, fueron consideradas por sus defensores como un ataque político contra Kavanaugh, reconocido por sus posiciones conservadores, con el fin de bloquear su nombramiento como juez de la Corte Suprema.

“Los términos de prescripción fueron establecidos para desalentar convicciones basadas en ‘el testimonio de un testigo no confiable’ incluyendo recuerdos de eventos que ocurrieron años atrás en el pasado”, explicó la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN) en un comunicado enviado a Efe por Sara McGovern, secretaria de prensa.

En los Estados Unidos, una de cada tres mujeres y uno de cada seis hombres experimentan algún tipo de contacto de tipo sexual violento durante su vida, señala un informe del Centro Nacional de Recursos de Violencia Sexual.

