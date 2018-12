Sprint pagará 330 millones de dólares tras acuerdo con Fiscalía de Nueva York

Nueva York (EFEUSA).- La Fiscalía general de Nueva York informó de un acuerdo con la compañía de telefonía móvil Sprint y algunas subsidiarias por 330 millones de dólares por no cumplir con la ley tributaria, la recuperación más grande de la historia en la demanda de un estado por este reclamo.

“Sprint sabía exactamente cómo se aplicaba la ley del impuesto sobre las ventas de Nueva York a sus planes de llamadas. Sin embargo, durante años, violó la ley de manera flagrante, engañando al Estado. Ahora, pagará el precio con este acuerdo récord”, dijo la fiscal general, Barbara Underwood en un comunicado.

El acuerdo es resultado de una demanda presentada por la Fiscalía en el 2012, bajo la Ley de Reclamos Falsos de Nueva York, luego de una investigación iniciada el año antes junto con el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado tras recibir una denuncia contra la compañía de telefonía.

Explicó la fiscal que al menos 29 estados, el Distrito de Columbia y el Gobierno federal han aprobado leyes de reclamos falsos, que permiten recuperar daños triples de compañías o personas que defraudan al gobierno.

“Sin embargo, solo la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York cubre ampliamente todos los tipos de fraude fiscal”, afirmó en el comunicado.

De acuerdo con Underwood, Sprint continuó violando la ley incluso después de que comenzara la investigación e incluso después de que la Fiscalía presentó la demanda. No fue hasta mayo de 2014 cuando Sprint finalmente accedió a cumplir con la ley.

Underwood aseguró que la decisión de Sprint de no cumplir con la ley durante casi una década perjudicó no sólo al Estado sino también a todos los condados, ciudades, pueblos, aldeas y distritos escolares de Nueva York, que imponen un impuesto sobre las ventas.

Destacó que para muchos condados, los ingresos por impuestos a las ventas son la porción más grande de sus ingresos.

“Una parte sustancial del acuerdo de 330 millones ya se ha distribuido a las localidades que fueron directamente perjudicadas por la conducta de Sprint”, informó la fiscal.

Señaló además que quien hizo la denuncia recibirá 62,7 millones de dólares ya que esta ley le da derecho al que denuncia un fraude al Gobierno a una parte específica del dinero recuperado.

Sprint acudió a varios tribunales, incluyendo el de Apelaciones del Estado, en un intento de que se desestimara la demanda pero todos emitieron opiniones rechazando su pedido.

