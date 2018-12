Expertos consideran que investigación en Nicaragua debe alcanzar a Ortega

Washington (EFEUSA).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos durante las protestas en Nicaragua deben alcanzar al presidente de ese país, Daniel Ortega.

“Una investigación seria no puede dejar de considerar la responsabilidad en los hechos, en primer lugar, del presidente de la nación, Daniel Ortega” por ser “jefe supremo de la Policía”, señaló Pablo Parenti, uno de los expertos del GIEI, quien alertó también sobre la connivencia entre la Policía y grupos “paraestatales”.

El experto detalló que en Nicaragua el presidente “es la máxima autoridad del mando institucional, forma parte del mando institucional de la Policía” y no es sólo el responsable político.

Además, señaló que “no hay duda” de que “el principal protagonista de la represión” en Nicaragua “fue la Policía Nacional”.

“La actuación fue ordenada desde las más altas esferas de la Policía Nacional”, sostuvo.

En declaraciones a Efe, Parenti detalló que “las evidencias son muy abundantes de que la Policía fue el principal actor de la represión y no fueron eventos aislados”.

“Fueron situaciones que se repitieron a lo largo de todo el período investigado por nosotros y continuaron mucho más allá de mayo. Obviamente, cuando una institución actúa de esa manera quiere decir que los jefes dieron esas órdenes o al menos no impidieron que eso ocurriera”, agregó.

Según las cifras de los expertos, que investigaron los hechos de violencia en el país centroamericano entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasados, durante ese período ocurrieron al menos 109 muertes -95 de ellas por disparos con armas de fuego-, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos.

En el documento presentado hoy en Washington, el GIEI, cuyo plazo expiró el miércoles pasado, según les anunció el Gobierno de Ortega, recomendó a Nicaragua que ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para “garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición”.

Planteó, además, que Nicaragua acepte “la competencia de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril de 2018”.

