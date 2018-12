Productor danés prepara película sobre la vida de Gabriel García Márquez

Miami, 21 dic (EFEUSA).- El productor danés Niels Juul, artífice de dos de las últimas películas de Martin Scorsese, ha contactado a la familia de Gabriel García Márquez y busca capital en España y Latinoamérica para una película sobre la vida del escritor colombiano, según dijo en Miami.

“Me quedé fascinado con la historia de la relación entre García Márquez y Rosa Helena Fergusson Gómez, a quien conoció a los 8 años y claramente le cambió la vida”, dijo Juul, quien compró los derechos del libro “La maestra y el Nobel”, de la periodista colombiana Beatriz Parga, con la intención de llevarla al cine.

“La idea es usar el vínculo entre ellos para contar la vida de García Márquez”, agregó el productor danés, quien llegó a Hollywood como cabeza de la empresa italiana Cecchi Gori Pictures.

La maestra Fergusson y el que sería premio Nobel de Literatura en 1982 se conocieron en el Instituto Montessori de Aracata (Colombia), donde García Márquez hizo estudios primarios.

Su influencia lo marcó de tal manera, que la incluyó en varios de sus libros y la mencionó en el discurso que dio en Estocolmo al recibir el galardón.

Juul reveló que ya ha conversado con la familia del escritor sobre el proyecto. “Hablé con Rodrigo (García, hijo del autor) y me dijo que la familia no va a obstaculizar el proyecto”, detalló.

Fue una reacción que recibió con gusto, aunque eso signifique no tener acceso a momentos íntimos del autor de libros como “Cien años de soledad” y “Amor en los tiempos del cólera”.

“La intención es contar una historia real. García Márquez tenía, como todos, sus lados fantásticos y otros más oscuros y no queremos estar atados a nadie que tenga un interés en preservar cierta imagen de él. La idea es presentar una imagen realista. Sin censura.”, explicó.

Para lograrlo está ahora en la etapa de buscar inversionistas. “Hemos encontrado muchísimo interés hasta en lugares que ni imaginábamos”, indicó. Uno de ellos es China, donde descubrió que García Márquez es el segundo autor más vendido.

“Ya tenemos a distribuidores chinos y japoneses esperando el filme y hasta dispuestos a apoyar con el financiamiento”, manifestó. También cuenta con respaldo financiero de otros empresarios, pero aun no ha completado lo que necesita para cubrir el proyecto, para el que tiene un presupuesto estimado de 15 a 20 millones de dólares.

“Será una película de máxima calidad, con artistas importantes”, afirmó y subrayó su interés en que el cartel incluya actores colombianos y de otros países de América Latina, así como personal de producción del mundo hispano.

Considera que el tener talento y financiamiento conectado con la obra y el mundo en el que creció García Márquez es “esencial para transmitir la historia con veracidad”.

“La sensibilidad a los matices culturales es importante”, subrayó Niels, quien indicó que la película se filmará en Colombia, México y España.

Juul, quien produjo las películas de Scorcese “Silence” (2016), protagonizada por Liam Neeson, Andrew Garfield y Adam Driver, y “The Irishman”, que se estrenará en 2019 y marca el retorno de la dupla del director con Robert de Niro, se declaró “comprometido a honrar a García Márquez, a esa mujer especial que fue Rosa Fergusson y al vínculo extraordinario entre ellos”.

“Va a ser algo como lo que se logró con ‘La vida es bella'”, explicó en referencia a la película italiana de 1997 protagonizada por Roberto Benigni.

La referencia no es al azar. La cinta que ganó el Oscar como mejor película extranjera, fue producida por Cecchi Gori Pictures.

Related