México positivo, USA negativo

Por Horacio Ahumada

Los primeros 15 días de Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos han sido muy satisfactorios y positivos para todos los mexicanos dentro y fuera del país, todo ha se ha venido cumpliendo lo que nos había prometido en campaña, y luego por ejemplo puso la preparación de la venta del avión presidencial más caro del mundo y la flotilla de helicópteros y otros aviones más, dando el ejemplo personal de volar en aerolíneas comerciales y ni siquiera en primera clase o ejecutiva, sino que en asientos económicos turísticos, eso es darle un sentido positivo al cambio, así como retirar autos, comodidades, guardias, egresos extras a funcionarios de alto nivel, hasta desaparecer la pensión de expresidentes, y créanme que todavía falta por ver lo que va a pasar con los magistrados que siguen aferrados a su sueldo estratosférico porque no aceptan ganar menos de ciento ocho mil pesos mensuales netos porque ese es el sueldo del presidente, ya veremos en qué va a terminar esta historia espero que sea muy corta. La verdad me tiene muy sorprendido que AMLO empieza su jornada laboral desde las 5:00 de la mañana, para posteriormente hacer levantar muy temprano a un centenar de corresponsales, ofreciéndoles un informe diario presidencial y contestando de muy buen humor preguntas muy interesantes y otras muy tontas de los reporteros, y no necesita un vocero presidencial, el mismo de su propia boca y a veces lo realiza rodeado de secretarios de estados y directores de instituciones federales que lo acompañan cuando la ocasión lo amerita. Todo se bien y positivo, la esperanza de la Cuarta Transformación va en aumento y prosperando, explicando como con lo que antes se robaban los del gobierno anterior, eso será aplicado a diferentes programas sociales tal como el doblar la pensión a los adultos mayores, sistemas de salud, energía, inmigración, turismo, etc., y dice AMLO que también con los ahorros de los despilfarros del presupuesto que los fondos fueron aplicados para el beneficio del gobierno y no para el pueblo como debería de ser. Muy positivo lo del nuevo gobierno mexicano, en cambio en USA, el gobierno de Donald Trump no ha logrado prácticamente nada en los ya casi dos años, casi nada positivo para la nación, casi todo negativo con la excepción de la buena economía que eso no tiene que ver nada con las promesas no cumplidas de Trump, al contrario el ambiente tan negativo que Trump crea a su alrededor y el alto porcentaje de rotación de funcionarios que le rodean, aparte que nadie desea trabajar en su equipo o gabinete porque dicen que es inaguantable como jefe, y lo negativo va a ser más fuerte porque después de su informe presidencial que no hay casi nada positivo que decir, porque nacionalmente nos tiene muy aburrido ver tanto drama de mentiras, abogados traicioneros, mujeres fáciles por dinero, situaciones sin resolverse como la inmigración, las relaciones con Rusia y China muy deterioradas, las mentiras de Corea del Norte, los pleitos de partidos, ahora está tratando de esquivar un juicio personal, en fin casi puras cosas negativas en el gobierno de USA. Gracias.

Politica. El Mundo US.