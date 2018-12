Chyno Miranda donará lo que gane en “Mira Quién Baila” a niños venezolanos

Miami, 19 dic (EFEUSA).- El cantautor Jesús “Chyno” Miranda, que se prepara para un 2019 que le traerá nuevas experiencias, como el ser padre por primera vez y su primer disco como solista, donará todo lo que gane en “Mira Quién Baila All Stars” a la alimentación infantil en su natal Venezuela.

“Tengo una alianza con una gran fundación que se llama ‘Alimenta Venezuela’ y de hecho en enero estoy por inaugurar mi primer comedor solidario llamado Jesús “Chyno” Miranda”, reveló emocionado en una entrevista con Efe durante una sesión de fotos y vídeos promocionales para el concurso de baile de la cadena Univision.

“Me late mucho esto, porque he estado con los niños (beneficiados por Alimenta Venezuela) y son 12 comedores”, indicó el artista de 34 años.

Cifras de la organización indican que mensualmente ofrece “12.000 almuerzos mensuales a 580 niños y niñas (entre 0 y 12 años) y 25 madres lactantes, quienes son previamente diagnosticados con algún grado de desnutrición”.

El comedor que llevará el nombre de quien se hizo conocido como parte del dúo Chino y Nacho, que se separó en 2017, está ubicado en su ciudad natal, La Guaira, en el norte de Venezuela, a 30 kilómetros de Caracas.

“Estoy muy sensibilizado con los niños. Siempre, pero ahora más que voy a ser papá”, reconoció Chyno, quien en abril tendrá a su primer hijo, un varón, con su esposa, Natasha Arao.

Por eso Jesús Alberto Miranda Pérez, como se llama realmente “Chyno”, ha hecho jornadas de recolección de juguetes para los niños de los comedores en Venezuela y para escuelas con alta población de niños inmigrantes en el área del sur de Florida donde reside.

Asimismo, agregó que una vez que sus esfuerzos para ayudar a los niños estén consolidados, expandirá su trabajo para ayudar a los venezolanos emigrados a otros países latinoamericanos.

El cantautor de “El peor” sigue afinando el lanzamiento de su primer disco como solista, que ha bautizado como “Chévere” y cuya fecha ha postergado más de un año, para adaptarse al actual sistema de mercadeo musical, de sacar la mayor cantidad de sencillos posibles hasta completar la promoción total del álbum.

Dentro de esta estrategia tiene previsto el lanzamiento de una nueva colaboración musical la primera semana de enero, coincidiendo con el estreno de “Mira Quién Baila All Stars”, el 6 de enero.

“Si doy detalles me matan, queremos que sea una gran sorpresa”, dijo.

Conocido por sus dotes para la danza, Miranda descartó ser uno de los favoritos para ganar el concurso, en el que también participan los mexicanos El Dasa, cantante de música regional mexicana, y Sherlyn, actriz de telenovelas.

También el artista cubano Pedro Moreno, la dominicana conductora y actriz Clarissa Molina, el exboxeador puertorriqueño Iván Calderón y las estadounidenses nacidas en Miami Amara La Negra, cantante de padres dominicanos, y la modelo de tallas grandes Denise Bidot, de ancestros boricuas.

“Yo tengo mucho respeto por la profesión, por el baile. A pesar de que tengo cierto tipo de facilidad al hacer una coreografía, yo sé que es muy difícil”, manifestó.

“Para mí estar acá es motivo de reinvención, hacer algo distinto. Poder demostrarle a mi público que en la carrera artística no hay limitaciones y que uno se puede expresar a través de disciplinas diferentes”, subrayó.

Además de compositor e intérprete de música urbana, Miranda protagonizó la película “El malquerido”, sobre la vida del bolerista Felipe Pirela.

Pero más que nada, aseguró que decidió asumir el reto cuando se dio cuenta de que sería el único concursante de su país.

“Quiero representar a Venezuela y además, quiero que mi hijo cuando sea grande me vea y se dé cuenta de que de verdad no hay imposibles en la vida”, subrayó.

Sus planes navideños incluyen “comer todas las hallacas (plato típico navideño en Venezuela) que pueda” y disfrutar de su familia y la de su esposa.

Related