El Dasa concursa en MQB para “abrir ventanas” a la música mexicana

Miami (EFEUSA).- El intérprete de música regional mexicana El Dasa dijo que aceptó competir en el programa Mira Quién Baila, también conocido por sus siglas MQB, para “abrir ventanas” por las que muchas más personas conozcan su música.

“Mi meta es que la gente entienda que somos la música country, pero en español”, dijo Dasahev López Saavedra, más conocido como El Dasa.

Con esta idea por delante, el cantante se ha convertido en uno de los ochos contendientes de la nueva temporada del concurso de baile de la cadena Univision, que comenzará el domingo 6 de enero.

El vocalista de 28 años aseguró que se prepara para este nuevo reto, que saldrá al aire justo un mes después de terminar como jurado en el ‘reality’ Nuestra Belleza Latina.

La primera vez que se presentó a MQB, en 2013, tuvo que retirarse después del primer programa, tras desgarrarse un tendón de una pierna.

“Tenía 23 años, ahora me estoy acercando a los 30. Ya aprendí que tengo que calentar”, explicó.

Sus planes para 2019 incluyen “ganar Mira Quién Baila All Stars, por su puesto”, dijo entre risas, y adelantó que buena parte de su vida transcurrirá en el país vecino.

“Me estoy organizando para permanecer en Ciudad de México y en mi ciudad, Hermosillo, más tiempo. La idea es que sean temporadas de cuatro a cinco meses”, detalló el artista. En México, sostuvo, incrementará la promoción de su disco “El hijo del desierto”.

Hace justamente un año, El Dasa dedicó este disco a los que cruzan desierto, pero les pidió que no lo hagan.

El álbum es un “homenaje para toda esa gente que como yo, orgullosamente lo digo, soy un hijo del desierto, me vine de otro país, empecé de cero aquí”, dijo entonces a Efe en una entrevista.

El artista no abandona su “norte” de conseguir que “en el mundo nos respeten con nuestras botas, nuestros sombreros y nuestras canciones, con las que les cantamos a la vida”.

“También estoy celebrando que ‘El vato’ fue comprada por TNT y será transmitida en toda Latinoamérica”, indicó en referencia a la serie que protagoniza en la cadena Telemundo, que cuenta la vida de un artista de música mexicana y sus amigos en Los Ángeles (EE.UU.).

Related