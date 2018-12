El Al Ain sorprende en los penaltis y es el primer finalista

Abu Dabi, 18 dic (EFE).- El Al Ain, que juega la competición por ser anfitrión, dio la gran sorpresa al eliminar, en la tanda de penaltis (5-4), al argentino River Plate, tras acabar el tiempo reglamentario y el posterior suplementario en igualada (2-2), siendo el primer finalista del Mundial de Clubes que se disputa en Abu Dabi (Emiratos Árabes).

El conjunto entrenado por el croata Mamic Zoran, en su tercer partido en la competición, pues tuvo que disputar el “play off” de ingreso a cuartos de final, se ha plantado en la finalísima contra todo pronóstico y en su segundo encuentro finalizado en la tanda de penaltis.

Ya lo hizo en el “play off” contra el Team Wellington (3-3), en un partido donde remontó un adverso 3-3. Y lo ha hecho este martes también remontando la ventaja de 2-1 con la que el River se fue al descanso.

Un River que defraudó, que no se encontró salvo en la media hora centra del primer tiempo, y que pronto se vio ya por detrás en el marcador apenas iniciada la contienda. Y es que fue sorprendido de salida por el Al Ain, que aprovechó la inercia como local (se jugó en su estadio), con total apoyo de su afición, para adelantarse pronto en el marcador en una confusa acción de saque de esquina, con semiremate del sueco Marcus Berg (m.3) mal resuelto por la defensa y el meta argentino.

El tanto dolió al River, que se hizo seguidamente con el mando ante un rival cerrado, con líneas juntas, pero que pronto se vio superado por la buena reacción del conjunto de Marcelo Gallardo. Y fue Santos Borré quien materializó en apenas cinco minutos la reacción de los bonaerenses.

Borré, que no pudo jugar la vuelta de la final de la Libertadores en Madrid por sanción, primero, igualó al resolver una serie de rechaces del meta Khalid Eisa a disparos de Pratto (m.11); y, luego, adelantó a su equipo tras pase del ‘Pity’ Martínez, buen desmarque por zona derecha y disparo ante la salida del portero (m.16).

El River ponía las cosas en su justo sitio, se hacía con el esférico, lo movía con velocidad y sentido, especialmente por parte de un El Pity Martínez que marcó la pausa y el último pase de su equipo. Fueron los mejores minutos del equipo argentino.

El Al Ain intentó reaccionar con empuje físico, con balones largos sobre el brasileño Caio Fernandes a la espera de que rompiese la defensa del River.

Pero el gran peligro del Al Ain volvía a llegar en los balones a parón parado. Así, en un nuevo saque de esquina, llegó la primera actuación notoria del VAR (videoarbitraje), con el colegiado italiano Gianluca Rocchi visionando una mano de Exequiel Palacios (m.26) dentro del área que consideró involuntaria.

En otro saque de esquina, Caio envió alto en remate de cabeza (m.33), apenas tres minutos después de una buena parada de Armani a disparo lejano.

Y, en el primer minuto de descuento del primer periodo, llegó la jugada más conflictiva. Gol del Al Ain por medio de Hussein El Shahat concedido inicialmente por el colegiado Rocchi, pero intervención del VAR y anulación de la acción por fuera de juego.

La segunda mitad tuvo casi el mismo inicio del partido. Un Al Ain mucho más presente y que pronto volvió a sorprender al River, con un tanto del empate en excelente acción del Caio (m.51), el mejor de su equipo y que se desmarcó, recibió y batió ya dentro del área de disparo raso al poste corto a Armani.

El River pareció salir de nuevo adormilado y lo pagó. Pasó unos minutos de confusión, lo que hizo a Gallardo mover ficha. Tiró de Enzo Pérez y del colombiano Quintero, el revulsivo de su equipo en la vuelta de la Libertadores en Madrid. Y metió al Pity Martínez más en banda.

Mejoró algo el conjunto argentino, al menos en ocasiones de gol. Las tuvo, casi seguidas en dos ocasiones, por medio de Borré, que se encontró con sendas buenas intervenciones del meta Eisa (m.59), que cuatro minutos después también se lució a disparo de Quintero.

Pero, la mejor ocasión de volver a adelantarse en el marcador fue en el minuto 69, en un penalti de experiencia y oficio provocado por Milton Casco. El Pity Martínez, el mejor sobre el campo, lo lanzó pero su fuerte disparo terminó con el balón en el travesaño.

El partido se tornó alocado, justo donde más le convenía al Al Ain, equipo con menor calidad individual. El River con El Pity Martínez en banda había perdido creación y último pase, su equipo lo acusó en exceso.

Se fue a la prórroga, la segunda que disputa el conjunto de los Emiratos Árabes en esta edición.

El tiempo suplementario vio ya a Ignacio Scocco por un cansado Pity Martínez, con lo que el River apostaba por un tercer delantero. Con ambos equipos más atentos que con ánimos de arriesgar, y a la espera del fallo del rival, apenas aconteció nada. Eso sí, a dos minutos del final, el meta Armani salvó a su equipo a remate cercano de Mohamed Ahmad, tras saque lejano de falta. El ganador se decidía en los penaltis.

Y no fue otro que el Al Ain, que anotó sus cinco lanzamientos; mientras que por el River falló Enzo Pérez, ejecutor del último y que paró el buen meta Eisa.

El equipo de los Emiratos espera ahora su rival en la final, que saldrá del ganador del Real Madrid-Khasima, que se juega este miércoles. Al River le espera la nunca deseada disputa por el tercer puesto. Un castigo para un conjunto que no dio de si lo esperado.

