Activistas animan a registrarse en Obamacare pese a fallo de juez

Washington, 15 dic (EFEUSA).- Organizaciones de activistas animaron hoy a registrarse en el programa sanitario amparado en la ley conocida como “Obamacare”, cuyo plazo de altas finaliza este sábado, a pesar de que ayer un juez federal la declarara inconstitucional.

La asociación Planned Parenthood recordó en su cuenta de Twitter que “hoy es la fecha tope FINAL para registrarse en el seguro sanitario para 2019”.

“Es tu última oportunidad para registrarte o actualizar tu plan, así que no te la pierdas. Visita healthcare.gov ahora para estar cubierto”, apuntó la organización, que siguió la misma línea que Human Rights Campaign.

A última hora de este viernes, el juez federal Reed O’Connor, con tribunal en Texas, declaró inconstitucional la ley sanitaria, más conocida como “Obamacare”, que era el legado más preciado de la Presidencia de Barack Obama (2009-2017).

La decisión del magistrado llega después de que el Congreso modificara hace unos meses la ley en el marco de la reforma fiscal promovida por el actual mandatario, Donald Trump.

“Guau, aunque no sorprende, ‘Obamacare’ acaba de ser declarado inconstitucional por un juez muy respetado en Texas. ¡Una gran noticia para Estados Unidos!”, reaccionó en Twitter Trump.

El fallo de O’Connor responde a una demanda que interpusieron una veintena de estados republicanos tras la aprobación de la reforma fiscal, con la que se eliminaron las multas a la obligación de tener un seguro médico, conocida como “mandato individual”.

Poco antes de conocerse el pronunciamiento del juez, el propio Obama compartió un mensaje del que fuera su vicepresidente, Joe Biden, en el que animaba a registrarse.

“Amigos, no dejéis a amigos sin seguro. Si aún necesitáis cobertura sanitaria para 2019, mañana, 15 de diciembre, es el último día para conseguirla a través de healthcare.gov. Se trata de vuestra salud y vuestra paz mental para vosotros y vuestros seres queridos. No hay nada más importante”, dijo en Twitter Biden.

El juez O’Connor consideró que tras la reforma del Congreso, el “mandato individual” es inconstitucional y que también lo es el resto de la ley.

El Ejecutivo presidido por Trump renunció a ejercer la defensa de la ley en este caso, en una decisión poco habitual.

Trump había prometido en campaña desmantelar “Obamacare” con el lema “derogar y reemplazar”, pero sus intentos fracasaron en el Congreso tras una dramática votación en la que el fallecido senador republicano John McCain apoyó la ley de Obama.

La decisión de O’Connor crea incertidumbre sobre la cobertura médica de unos 20 millones de personas.

