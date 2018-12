Álbum con voces de “soñadores” es un reflejo de la lucha de estos inmigrantes

Los Ángeles (EFEUSA).- John Daversa, cuyo álbum nominado a los premios Grammy “American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom” congrega a 53 jóvenes indocumentados, dijo que el disco es un reconocimiento a la lucha de los inmigrantes.

Publicado en septiembre pasado, cuando se cumplió un año de la decisión de la Administración de Donald Trump de eliminar la Acción Diferida (DACA), el disco contiene la participación de medio centenar de “soñadores”, como se conoce a los jóvenes indocumentados beneficiados con ese programa federal, originarios de 17 países.

Este nuevo álbum de Daversa, un conocido músico de jazz, ha sido nominado a los Grammy en la categorías Mejor Album Ensamblado de Jazz , Mejor Solo Improvisado de Jazz, y Mejor Arreglos Instrumentales y Vocales.

El trompetista se confesó a Efe emocionado por las nominaciones de la Academia de la Grabación, porque el álbum, de 18 canciones y con títulos como “Immigrant Song” o “Living in America, muestra a los “soñadores” como lo que son: “nuestros vecinos, compañeros de clase, miembros de la banda, amigos y familias”.

El proyecto, que comenzó a elaborarse en 2017, unió a 53 jóvenes residentes de 17 estados y originarios de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Perú y Venezuela, entre otros.

Los reconocidos productores Doug Davis y Kabir Sehgal, de Music for Tomorrow, se unieron a la cocción del disco, que además de los “soñadores” logró convocar músicos profesionales de Los Ángeles, Miami y Nueva York.

El músico explicó que gracias a este proyecto descubrió que una gran parte de los estadounidenses no saben nada sobre DACA y sobre la incertidumbre que enfrentan sus miles de beneficiarios bajo el Gobierno Trump.

Agregó que estos jóvenes inmigrantes viven en todas las comunidades del país y están integrados a la sociedad como cualquier persona nacida en territorio estadounidense.

“Espero que debido a estas nominaciones, más personas aprendan sobre este tema y sobre estos jóvenes talentosos y notables”, agregó el músico.

La próxima edición de los premios Grammy, los galardones más importantes de la música, se celebrará el 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles (California).

