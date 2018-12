Coca-Cola rechaza añadir cannabis hasta que sea “legal” y “seguro”

Nueva York, 11 dic (EFEUSA).- El consejero delegado y futuro presidente de Coca Cola, James Quincey, descartó hoy entrar en el negocio de cannabis o añadir a sus productos cannabidiol (CBD), un derivado, hasta que sea “legal, seguro y consumible”.

En una entrevista para la cadena estadounidense CNBC, Quincey explicó que no existe un consenso científico sobre este asunto y que en el caso de Coca Cola, “como una gran compañía de consumo, los consumidores esperan que seamos seguros”.

Quincey hizo estas declaraciones después de que varios competidores en la industria de las bebidas, como Pepsi o la fabricante de las cervezas Corona, se hayan fijado en la industria de la marihuana.

El CEO, que será nombrado presidente de la compañía en 2019, también consideró que el ritmo de acuerdos que la compañía ha mantenido en 2018 -con la adquisición por 5.100 millones de dólares de la cadena de cafeterías británica Costa como uno de los principales- no podrá continuar en 2019.

“Tenemos que absorber las inversiones que hemos hecho en 2018, pero la experiencia nos dice que no se hace a ese ritmo”, explicó Quincey.

La adquisición de Costa le dará acceso a más de 3.800 tiendas en todo el mundo, así como entrada en el sector del comercio al por menor, aunque según el máximo ejecutivo su prioridad será el negocio del café y no tanto el comercio, donde McDonald’s es un serio competidor.

