“Tata” Martino lidera el desfile de celebración-despedida del campeón Atlanta United

Atlanta (EE.UU.), 10 dic (EFE).- El frío y la ligera lluvia que se hizo presente en el centro de la ciudad no impidió que miles de aficionados estuviesen presentes en el desfile de celebración del Atlanta United como nuevo campeón de la MLS Cup, con el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino al frente del equipo.

Martino, que deja el equipo para irse como entrenador de la selección nacional de México, acompañó a los jugadores en un autobús descubierto de dos pisos, que desfiló por las calles Baker Street, Marietta Street y Andrew Young International Boulevard en lo que fue su última participación oficial con la plantilla.

Los miles de aficionados celebraron por primera vez desde 1995 el primer desfile de un equipo local que consigue el título nacional después de que el Atlanta United venciese el pasado domingo por 2-0 a los Timbers de Portland en la final de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

Durante la ruta del desfile, de más de un kilómetro y medio de recorrido, los jugadores levantaron la Copa para mostrarla al público al pasar por el Acuario de Georgia, el Salón de la Fama del Fútbol Universitario y el Parque Olímpico del Centenario.

Arthur Blank, dueño del equipo; el presidente del club, Darren Eales, y la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, en automóviles descapotables, encabezaron el desfile, que finalizó en las afueras del estadio Mercedes-Benz, donde unos 15.000 seguidores asistieron a la reunión con los profesionales a las que se unió el gobernador saliente de Georgia, Nathan Deal.

“Hemos logrado ganar un campeonato en nuestra segunda temporada”, dijo Eales. “Eso es bastante increíble”, añadió.

Antes del desfile también se supo que el centrocampista paraguayo Miguel Almirón no volverá la próxima temporada al tener todo listo para irse a jugar al fútbol inglés.

Por su parte, Blank, dijo que los “cambios” eran algo lógico en los equipos profesionales cada vez que llega el final de temporada.

“Ese rompecabezas existe todos los años en los deportes profesionales”, comentó Blank. “Las grandes organizaciones, los grandes equipos encuentran una manera de responder a eso. Lo que hemos construido aquí es una organización sostenible y ganadora, por lo que estamos ansiosos de regresar, no solo para competir, sino volver a celebrar el título como lo hemos hecho ahora”.

La primera gran misión del Atlanta United, de acuerdo a Blank, es conseguir al entrenador que ocupe el puesto que Martino deja vacante y para el que el dueño del equipo no tuvo más que elogios.

“El entrenador Martino es uno de los grandes del mundo”, destacó Blank. “Vio el proyecto que teníamos, lo asumió y lo ejecutó con un grupo increíble de jugadores”.

Atlanta ya efectuó varios movimientos y anunció el día después de la final de la MLS Cup que rechazó las opciones de contrato para cinco jugadores, incluido el capitán Michael Parkhurst, aunque se espera que el defensor de 34 años regrese en 2019.

El equipo dijo que ya ha comenzado las negociaciones en un nuevo contrato con Parkhurst, quien finalmente ganó la Copa MLS después de jugar en cuatro equipos subcampeones.

Pero los cambios más importantes están por llegar con la marcha segura de Almirón, que le aportará a la franquicia un ingreso económico importante, pero dejará una vez más a la MLS sin el mejor talento joven que hay en la liga.

Su reemplazo será con casi total seguridad el centrocampista argentino Gonzalo “Pity” Martínez, que el domingo anotó el tercer gol de la victoria (3-1) de River Plate en la final de la Copa Libertadores ante el Boca Juniors. El propio jugador fue el que nada más concluir el partido, que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, anunció que dejará el equipo y que estaba comprometido con el Atlanta United.

El delantero venezolano Josef Martínez, ganador de los premios MVP de la liga y la final de la MLS Cup, y Botín de Oro, con 31 goles marcados en la temporada regular y cuatro más en los playoffs, incluido el primero del partido por el título, podría seguir una temporada más con el equipo.

“Voy a estar aquí todo el tiempo que me quieran”, declaró Martínez después de ganar el premio de MVP en la final. “Me siento como si estuviera en casa”.

