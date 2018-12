Maluma aparece en galería de arte de Miami para apoyar a su sobrino

Miami, 8 dic (EFEUSA).- El cantante Maluma sorprendió a su sobrino Romeo Arias y a todos los que estaban este viernes en una galería de arte de Miami donde el niño de 9 años, un artista de vocación temprana, expone algunos de sus dibujos.

“Lo más importante es la familia”, aseguró el colombiano mientras contemplaba algunos de los dibujos de Romeo en el centro artístico “Dirty Rabbit” de la ciudad, que celebra su Semana de Arte.

Romeo Arias no podía contener la emoción al ver que su famoso tío había “cumplido su promesa” y se había desplazado hasta la galería de Wynwood, el barrio más artístico de Miami, para pasar un rato junto al joven dibujante y otros familiares, entre ellos, sus abuelos y sus tíos.

Estos días las calles del sur de la Florida se inundan de coleccionistas, galeristas y amantes del arte que asisten a Art Basel y otras ferias y actividades artísticas.

Entre foto y foto, la estrella de Medellín manifestó “estar feliz” por todo lo que ha logrado este año, en el que ha ganado su primer Grammy latino en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por su álbum “F.A.M.E.”

El colombiano acudió junto a su novia, Natalia Barulich, y permaneció unas dos horas en ese lugar.

El también compositor animó a la veintena de asistentes “a seguir escuchando” su música y desveló que está preparando “cosas nuevas junto a otros grandes artistas”, aunque no ofreció más detalles.

“Voy a seguir trabajando de aquí hasta que acabe el año, no puedo tomarme un respiro porque la música no para”, subrayó Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma.

El ídolo juvenil se presentará esta noche en Cuernavaca (México) y el próximo 29 de diciembre actuará en Cartagena de Indias (Colombia) como parte de la gira “F.A.M.E.”.

