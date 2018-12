Color e ilusión en el multitudinario ‘banderazo’ de Boca Juniors

Madrid, 8 dic (EFE).- Cientos de aficionados del Boca Juniors se reunieron a las puertas del hotel Eurostars Suites Mirasierra, lugar de estancia de su equipo en Madrid con miras a la final de la Copa Libertadores ante el River Plate, para celebrar el tradicional ‘banderazo’.

El acto, que consiste en una reunión de seguidores con banderas del club para alentar a los suyos, fue en esta ocasión una multitudinaria fiesta en la calle que contó con presencia de ‘xeneizes’ llegados de distintas partes del mundo a fin de poder presenciar un choque que será histórico.

Poco antes de las doce de la mañana comenzaron ya hacerse notar los primeros que acudieron a la convocatoria, entre ellos un gran número de personas pertenecientes a la peña que la entidad tiene en la capital de España.

Equipados con instrumentos musicales y vestidos con los colores del equipo porteño, se fueron sucediendo los cánticos de ánimo así como los de crítica hacia el eterno rival mientras aumentaba el número de los congregados.

Cerca de ellos miembros la Policía Nacional que intentaban poner orden y al mismo tiempo facilitar el tránsito de los coches por la zona, algunos de los cuales hacían sonar sus bocinas como muestra de respaldo.

Había también numerosos periodistas y cámaras no solo españoles y argentinos sino alemanes o italianos entre otros. Ninguno quería perderse detalle de lo que acontecía mientras esperaban la llegada del autobús que debía trasladar al plantel desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, su lugar de entrenamiento, hasta el hotel de concentración.

Ese momento exigió paciencia pues no fue hasta aproximadamente las 14.45 cuando los futbolistas se dejaron ver en el que sin duda fue el punto álgido de la mañana, con la gente deseosa de hacerles llegar a los suyos el apoyo.

Uno a uno los integrantes de la plantilla fueron bajando del vehículo y posteriormente, en grupo, se dirigieron hacia la zona donde se encontraban los aficionadas para saludarse y agradecerles el gesto. Acto seguido accedieron al recinto para descansar y seguir preparando el duelo.

“Vivimos las horas previas con muchísimos nervios. Vinimos aquí para desahogarnos un poco porque estar en casa y esperar hasta mañana es imposible. Los nervios son imposibles de controlar”, explicó Marcelo Escobar, integrante de la peña de Boca Juniors en Madrid.

“Fue espectacular, el acto estuvo muy bien organizado. Además sirve para que la gente vea que podemos convivir tranquilamente sin ningún tipo de problemas. Vinieron de todos lados, no solo de Argentina. Había chicos de París, de Miami, de Inglaterra…”, comentó asimismo en declaraciones a la agencia EFE.

Por otro lado explicó cómo han vivido las jornadas previas en el organismo al que pertenece: “Estos días fueron realmente complicados por el requerimiento de la prensa de Argentina y también de España. Nos vimos desbordados”.

Éste no será el último evento en el que los fanáticos del Boca Juniors se unan antes del enfrentamiento ya que muchos de ellos volverán a encontrarse a lo largo del mismo días del cruce en la fanzone ubicada cerca del estadio.

Posteriormente quienes hayan tenido la fortuna de conseguir una entrada se desplazarán hasta el estadio Santiago Bernabéu deseosos de poder celebrar el triunfo, horas más tarde, en la céntrica plaza de Colón.

