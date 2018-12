Corte en Colorado prohíbe retención de indocumentados en cárceles locales

Denver (CO), 7 dic (EFEUSA).- El Departamento del Alguacil del condado El Paso, en el sur de Colorado, no podrá retener a indocumentados más allá del día en que deben quedar en libertad, ni siquiera por pedido de Inmigración, si no existe una orden de arresto, según fallo judicial revelado hoy.

El fallo de la corte del condado El Paso establece una “prohibición permanente” que le impide al alguacil local, Bill Elder, mantener detenidos a indocumentados una vez que pueden abandonar la cárcel, ya sea por haber cumplido su sentencia, por pagar fianza o por una orden judicial.

“Aplaudimos a todos los alguaciles de Colorado que siguen defendiendo la constitución y que no se dejan engañar por la campaña de desinformación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)”, declaró a Efe Brendan Greene, director de campañas de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes.

“Queremos trabajar con el alguacil Elder para reparar el daño que causó ICE, para asegurarnos de que los residentes del condado El Paso puedan tener la confianza de llamar a sus alguaciles sabiendo que se respetarán sus derechos”, agregó.

Aunque con dos fallos judiciales en su contra (uno de la Corte del condado El Paso y otro de la Corte Suprema de Colorado), Elder no cumplió con la orden del “cese inmediato” de esa práctica impuesta por el juez de distrito Eric Bentley el pasado 20 de mayo.

Los procedimientos judiciales en su contra se iniciaron en febrero, cuando la filial en Colorado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al alguacil por haber detenido a dos presuntos indocumentados.

Se trataba de Saúl Cisneros y Rut Noemí Chávez Rodríguez, detenidos durante meses mientras se esperaba que ICE interviniese en esos casos.

El fallo de la corte del condado El Paso reafirmó que mantener detenida a una persona por pedido de ICE infringe los derechos de esa persona y significa que el alguacil asume responsabilidades que no le competen, como hacer cumplir leyes de inmigración, algo que sólo le corresponde al gobierno federal.

Según el Buró del Censo, el condado El Paso cuenta con 700.000 residentes, incluyendo 21 % de hispanos y 10 % de extranjeros. La cárcel local aloja a casi 1.800 reclusos, sin que los reportes más recientes revelen el número de inmigrantes allí detenidos.

