Vangioni: “Ellos son los favoritos, pero no significa que serán campeones”

Monterrey (EFE).- El defensa lateral argentino del Monterrey Leonel Vangioni sabe que el favorito en las semifinales del Apertura mexicano será su rival Cruz Azul por haber culminado líder, pero dice que eso no les asegura ser los ganadores.

“Ellos son los favoritos, pero no significa que serán campeones. Son llaves de semifinales con grandes equipos; a nosotros nos da lo mismo si nos ponen de candidatos o no, saldremos a jugar y ganar”, dijo.

El ex jugador del AC Milán y River Plate, planteó que el antecedente más fresco, la final de Copa que Rayados perdió ante Cruz Azul el 31 de octubre, no puede tomarse como parámetro de lo que sucederá este miércoles.

“El partido de la final ya pasó, hay que mirar hacia adelante, tenemos ahora un desafío lindo mañana y necesitamos sacar el mejor resultado posible. Ambas instituciones se conocen, nos hemos enfrentado en variadas ocasiones, así que sabemos de la dificultad que embarga este rival”.

El Apertura ha sido un torneo frío para Rayados en la relación con sus aficionados que no confiaban en el equipo y demostraron el divorcio una semana atrás, en el juego contra Santos de cuartos de final con la peor entrada del semestre, unos 16.000 asistentes en un estadio de 40.000 por lo que Vangioni espera que las cosas cambien.

“Confío que la afición va estar con nosotros y dentro de la cancha vamos a tratar de devolver el esfuerzo que hacen cada fin de semana para estar en el estadio apoyando. No tengo duda que mañana el estadio va a estar a tope para que eso nos motive a dar una alegría al publico”, aseveró.

Monterrey recibirá mañana a los Azules y los visitará el sábado; el ganador de esa serie disputará el título contra el mejor entre América y Pumas UNAM.

Related