La filial de River Plate en Madrid pide un comportamiento “civilizado” a su afición

Madrid, 4 dic (EFE).- La Filial Madrid Club Atlético River Plate, la peña de aficionados del conjunto argentino en la capital española, ha pedido a sus seguidores un comportamiento “civilizado” y “evitar cualquier confrontación y disturbio con la parcialidad boquense” para disfrutar del partido “más importante” de sus vidas.

La Filial Madrid Club Atlético River Plate es una de las cuatro que existen en España junto a la de Málaga, Valencia y Barcelona. Juntas están organizando con motivo de la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu del domingo 9 de diciembre un evento, del que aún no han precisado más detalles, que reunirá también a filiales internacionales.

Para ese día de partido, la Filial Madrid Club Atlético River Plate pide “seguir instrucciones” a sus aficionados mediante unas pautas, entre otras “portarse de manera civilizada, no ensuciar ni tirar basura y ser cívicos, ordenados y respetuosos”.

“Con los instrumentos que llevamos es suficiente ruido no golpear ni romper nada de la vía pública. Si ven cualquier tipo de vandalismo de gente de River ayuden a parar la situación y hacer que la gente de River se porte bien. Ya nos ensuciaron injustamente el día 24. Mostremos al mundo qué distintos somos”, pide en sus redes sociales la Filial Madrid Club Atlético River Plate.

Estos aficionados de River Plate también piden “cuidarse y respetarse” entre ellos, “ayudar a proteger los instrumentos y banderas de todas las filiales”, “no llevar ni utilizar pirotecnia y menos intentar entrarla al estadio”.

Por último, la filial madrileña de River Plate pide “evitar cualquier confrontación y disturbio con la parcialidad boquense y colaborar con las autoridades policiales porque ellos están velando por nuestra integridad física y seguridad”.

“Estemos unidos más que nunca, no olvidar que ¡River es familia!, y que la fiesta la hacemos entre todos”, confiesan.

