El canal The CW prepara una serie derivada de la comedia “Jane the Virgin”

Los Ángeles (EFEUSA).- El canal The CW prepara una serie derivada (“spin-off”, en inglés) de la comedia televisiva “Jane the Virgin” que protagoniza la actriz estadounidense de origen latino Gina Rodríguez, informó el medio especializado Variety.

La guionista de “Jane the Virgin” Valentina Garza se encargará de escribir este nuevo proyecto para la pequeña pantalla.

Garza será, además, productora ejecutiva de este “spin-off” junto a Gina Rodríguez, Jennie Snyder Urman (creadora de “Jane the Virgin”), Ben Silverman y Brad Silberling.

Por ahora no se conocen los detalles de la trama de esta nueva serie, aunque fuentes cercanas al proyecto apuntaron a Variety que su hilo narrativo podría basarse en las novelas que el personaje de Rodríguez en “Jane the Virgin” escribe en la ficción.

Tras seis años en antena y un centenar de episodios, que han convertido a Rodríguez en una estrella en Estados Unidos y en una cara muy conocida de la comunidad latina en este país, “Jane the Virgin” terminará en 2019 con su quinta y última temporada.

