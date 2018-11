“Sincera”, el álbum de Claudia Brant que quiere permanecer en el tiempo

Los Ángeles, 29 nov (EFEUSA).- La prolífica compositora argentina Claudia Brant, autora de éxitos como “No me doy por vencido”, lanza “Sincera”, un álbum con nueve canciones que pretenden ir más allá de las listas de las más escuchadas y permanecer en el tiempo como lo hace la “buena música”.

Brant, también vocalista, aseguró a Efe que “tenía la necesidad de hacer este disco” para hablar sinceramente sobre los temas que le apasionan y cuidar cada detalle musical.

“Tuve la libertad completa para hacer este disco, dejando atrás las reglas de la música comercial y cantar lo que otros artistas no quieren o no pueden”, explicó.

Un ejemplo de esta libertad creativa es el tema “Ni blanco ni negro”, en el que la argentina forma dúo con el músico español Antonio Carmona.

La canción, que hoy estrena su video en una presentación especial en el Museo de los Grammy en Los Ángeles, da una mirada reflexiva a la inmigración y a cómo se está etiquetando a todos aquellos que buscan un mejor futuro.

Aunque la idea original del tema nació de las historias de inmigrantes africanos que llegan a España en sus rudimentarias embarcaciones conocidas como “pateras”, la compositora cree que esta propuesta musical llega oportunamente para hablar de la crisis que viven actualmente miles de centroamericanos en la frontera sur estadounidense.

“¿Por qué tiene que ser blanco o negro?, ¿por qué esto deber ser un asunto de razas, de marginados?”, pregunta la autora.

Brant ya había tocado el tema de la inmigración cuando colaboró en “El hielo (ICE)” una canción de La Santa Cecilia (la banda mexico-estadounidense basada en Los Ángeles), con la que hace dos años se hizo un llamado a humanizar las leyes de inmigración.

Este año, además, la compositora puso en la voz de Victoria “La Mala” el tema “Corazón valiente”, dedicado a los inmigrantes en riesgo de deportación.

La argentina advierte que con su nuevo álbum quiso salir de las sombras donde se encuentran los compositores y ser quien pone la voz para hablar de un tema con el que se identifica plenamente.

Brant recuerda que llegó en 1998 a Los Ángeles con unos cuantos CDs y una maleta llena de sueños. “Llegué como todos, a empezar desde cero y a tocar puertas”, narró.

A sus 52 años, la artista no olvida que con trabajo duro logró convertirse en una de las compositoras más solicitadas entre los cantantes no solo hispanos, sino también anglosajones, brasileros y hasta coreanos.

Entre la lista de artistas que han interpretado sus composiciones se cuentan Bruno Mars, Dianne Warren, David Foster, Julia Michaels, Humberto Gatica, Camila Cabello, Carlos Santana, Enrique Iglesias, John Legend, Luis Fonsi, Natalia Jiménez, Ricky Martin, y Jennifer López.

Lo que más agradece Brant es trabajar de cerca con grandes artistas que se convirtieron en sus cómplices de aventura como Marisol Hernández, “La Marisoul”, con quién trabajó en “Sincera” en la canción “Una mujer”, reflexión sobre la capacidad de las madres trabajadoras.

“Es de otro mundo lo que puede hacer una mujer, y más si es por sus hijos”, asegura la argentina, madre soltera de dos adolescentes. Las letras de las nueve canciones del nuevo álbum fueron un trabajo comprometido. Brant asegura que la producción del disco recuerda los clásicos de Ella Fitzgerald, Frank Sinatra o Caetano Veloso.

Para ir en busca de la perfección musical contó con los reconocidos productores Cheche Alara y Moogie Canazio, así como con los músicos Torcuato Mariano (guitarra eléctrica), Carlitos del Puerto (bajo), Vinnie Colaiuta (batería), Rafael Padilla (percusión) y Harry Kim (trompeta).

Además de los duetos con Carmona y “La Marisoul”, los músicos Alex Cuba y Arnaldo Antunes (con este último interpreta un tema en portugués), acompañan a Brant en esta propuesta que por su calidad musical promete consagrarse.

El sello musical de Brant, Brantones, y Sony Music Latin distribuyen el material en plataformas digitales. El próximo año, “Sincera” tendrá una edición en acetato.

“Tengo el compromiso de crear un espacio para la música con calidad de excelencia y demostrar que hay un gran público esperando esta clase de canciones”, concluye Brant, quien escribe un promedio de cuarenta canciones al año y ve a la mayoría de ellas convertirse en “hit” de temporada.

