Elvis Crespo está agradecido por poder vivir el éxito “ahora sanamente”

Miami, 29 nov (EFEUSA).- El boricua Elvis Crespo se siente en el punto más alto de su carrera de dos décadas, con éxitos como “Azukita”, el reconocimiento de los Latin Grammy a su disco “Diomedizado” y el lanzamiento de “Ella me besó”, un nuevo tema con el que espera que sus fans reciban el año 2019 bailando.

Sin embargo, en una entrevista con Efe, reconoció que lo que más aprecia “es poder vivirlo sanamente”.

“Antes tomaba mis decisiones basándome en la ansiedad y el ego y eso lo pagué muy caro”, dice en referencia a las adicciones contra las que batalló por años.

Agradecido de poder experimentar otro gran momento en su carrera, de una mayor magnitud que el fenómeno que fue su tema “Suavemente” en 1998, Crespo, de 47 años, asegura que una rutina de “meditación, ejercicio y leer” le mantiene “anclado”.

Es lo que le ha permitido vivir la locura de 2018 en calma. “Este año ha sido grandioso”, afirma Crespo, quien revela que tuvo experiencias que ni había llegado a soñar.

“Empezamos el año con ‘Azukita’ con dos monstruos de la música como Daddy Yankee y Steve Aoki, producida por los grandes de Play-N-Skilz y la estrenamos en Ultra, que fue una locura”, recordó.

“Azukita” fue de hecho la primera canción de música urbana en español tocada en el festival de música electrónica Ultra de Miami, que es considerado uno de los más importantes del mundo.

Además, en 2018 recorrió “todo Estados Unidos y Canadá, hasta en partes bien al norte donde solo se habla francés” y varias ciudades de Europa.

“Ver a toda esa gente cantando mis canciones es indescriptible”, señala con satisfacción.

Además, Crespo lanzó este año al mercado su disco “Diomedizao”, que fue nominado a los Grammy latinos en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, con versiones de los temas más populares del icono colombiano del vallenato Diomedes Díaz.

Para 2019 espera que la mecha de éxitos siga encendida y cuenta para comenzar con el sencillo “Ella me besó”, una canción alegre y ligera, con una fusión del merengue que caracterizó a los primeros éxitos de Crespo, como “Suavemente” y “Bésame”, con los arreglos electrónicos de la música latina bailable hoy en día.

El tema, que desde hoy está disponible en las principales plataformas de streaming y venta de música digital, salió acompañado de un colorido vídeo grabado en Miami Beach, en el que por primera vez permitió la participación de Génesis Vittoria, la menor de sus tres hijos.

“En el vídeo no iba a haber niños, pero ella me lo pidió y le dije a mi esposa que teníamos que apoyarla en eso”, reveló el artista. “Ella se aprendió la coreografía y lo hizo muy bien, pero lo mejor fue el tiempo que pudimos pasar juntos. Es lo que más valoro”, agregó.

La niña de tres años es producto de su matrimonio con Maribel Vega, quien es también su manager hoy en día. Además, en la producción también participa la estrella de zumba Cat Medina.

Aunque entró en el estudio de grabación pensando solamente en hacer un sencillo -“soy de la generación de los discos. Yo aún los compro, me gusta verlos, tocarlos”-, al final decidió que “Ella me besó” será el primer tema promocional de su próximo álbum, que ha bautizado “Multitudes” y tiene previsto sacar en abril.

“Ya tengo grabadas colaboraciones con otros artistas jóvenes que quiero compartir también con el público”, indicó Crespo, aunque se negó a dar nombres.

Para la Navidad, Crespo no espera nada concreto debajo del árbol y que lo único que pide es “paz interior”, algo que no se le hace fácil, pues piensa “mucho”.

Profesionalmente aspira a superar en 2019 los éxitos de este año, aunque asegura que, de no ser así, estaría tranquilo, pues agradece “hasta lo que no sale bien”.

“Todo es parte de quien soy hoy”, dice.

