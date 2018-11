El 59 % de estadounidenses desaprueba gestión de Trump en cuestiones raciales

Washington (EFEUSA).- El 59 % de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Donald Trump en cuestiones raciales, según una encuesta elaborada por la Universidad Quinnipiac que fue divulgada por el diario The Washington Post.

Desglosando los datos por razas, un 91 % de las personas negras encuestadas consideró que el mandatario no está gestionando bien el asunto, frente a un 82 % de los hispanos y un 52 % de los blancos.

En función de la afiliación política, un 93 % de los demócratas opinó que Trump no encara bien este problema, mientras que un 76 % de quienes se declararon republicanos hicieron lo propio.

Con una participación de 1.046 personas mayores de edad y elaborado entre los días 14 y 19 de noviembre, este se trata de uno de los primeros grandes sondeos llevados a cabo desde la celebración de las elecciones legislativas a comienzos de mes.

En dichos comicios la cuestión racial tuvo un gran protagonismo debido tanto al discurso del presidente en contra de la inmigración como al papel desempeñado por el rapero Kanye West, que enarboló la bandera de los republicanos negros en favor de Trump, aunque posteriormente optó por marcar distancias con la Casa Blanca.

Asimismo, la encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses, un 51 %, no está conforme con la gestión del mandatario ante a los incendios que asuelan California desde el pasado 8 de noviembre.

Estos incendios, los más mortíferos de la historia de este estado de la costa oeste del país, se han cobrado por el momento la vida de 83 personas y han destruido unas 13.500 viviendas y cerca de 500 comercios.

Antes de que la Casa Blanca aprobara, hace hoy dos semanas, una declaración de emergencia en el estado debido a la virulencia de las llamas, el mandatario sembró la polémica al culpar a las autoridades californianas del incendio.

“No hay razón para estos enormes, mortíferos y costosos incendios en California excepto que la gestión forestal es muy pobre. Miles de millones de dólares se dan cada año, con tantas vidas perdidas, todo por una absoluta mala gestión de los bosques”, llegó a afirmar Trump en su cuenta personal de Twitter.

