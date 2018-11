Big Mountain, la banda de “Baby, I Love Your Way”, canta a los indocumentados

Los Ángeles (EFEUSA).- Big Mountain, la banda estadounidense que hizo añicos las listas de éxitos en 1994 con su célebre versión del tema “Baby, I Love Your Way”, perteneciente a la banda sonora de la película “Reality Bites”, regresa con el tema “Deportation Nation”, dedicado a los inmigrantes indocumentados.

“Siempre hemos sido una banda activista”, dijo a Efe el cantante de la formación, Joaquin “Quino” McWhinney, quien ya denunció la situación en la frontera méxico-estadounidense con la canción “Border Town”, de su disco “Unity”.

“El objetivo a la hora de escribir ‘Deportation Nation’ era recordar que nadie es ilegal. Sin los indocumentados, el sistema no se podría mantener. Es ignorante e irrespetuoso tratar a la gente así. No soy una persona espiritual, pero todos somos iguales ante los ojos de Dios”, agregó.

McWhinney y su hermano James, líderes de la banda (cuyo nombre hace alusión a una reserva de indios americanos de Arizona), son estadounidenses de origen mexicano que se criaron en la ciudad fronteriza de San Diego (California).

Sus abuelos maternos emigraron al país como agricultores desde Chihuahua a principios del siglo XX.

“El capitalismo trae la deshumanización. Vivimos en un sistema al que le gusta separarnos y hacernos pensar que los que nacen en según qué lugar son inferiores. Y todos somos humanos”, apuntó el artista.

El grupo de “reggae” rodó el videoclip del tema en el muro fronterizo y lanzó un documental del sencillo, todo ello a cargo del realizador colombiano Juan Zapata.

“EE.UU. se ha aprovechado de los inmigrantes durante décadas. Para el presidente Donald Trump es fácil decir tonterías populistas y aprovecharse de las emociones y las tendencias racistas de la población. También es fácil para los ignorantes caer en esa trampa”, declaró el cantautor.

“Deportation Nation”, que critica la separación de familias en la frontera méxico-estadounidense, supone el regreso de Big Mountain tras diez años de ausencia.

El grupo volvió a ponerse de moda recientemente cuando la cinta “Jumanji”, una de las más exitosas del año pasado, incluyó su versión de “Baby, I Love Your Way”, el tema de Peter Frampton, en su banda sonora.

“Todo el mundo conoce esa canción, pero pocos conocen el nombre del grupo. Tenemos ese problema en todo el mundo”, admitió McWhinney, quien reconoce que durante 15 años no cobró nada por los derechos de autor del tema, algo que cambió a partir de la irrupción de las plataformas digitales.

“Cuando la canción se emitía solo por radio terrestre, los beneficios iban a parar a Peter. Gracias a Dios, nuestra versión sobrevive al paso del tiempo y sigue abriéndonos puertas”, concedió el cantante.

En cualquier caso, gestionar el éxito de aquella canción, a punto de cumplirse 25 años desde su lanzamiento, no fue tarea fácil.

“La canción eclipsó todo. Fue una bendición, pero también trajo veneno. Nos abrió puertas y nos cerró muchas otras. Somos una banda activista y el mensaje es muy importante para nosotros. Pero aquella canción no encajó en la comunidad ‘reggae’, que es muy ‘underground”, explicó el artista.

“No lo encajé bien. Me corté las rastas y saboteé mi carrera”, concedió.

Ahora, la misión de la banda es lucir con orgullo sus mensajes políticos y llegar a la mayor cantidad de gente posible.

“Tenemos un mensaje importante y aún somos unos músicos cojonudos. Nos debería escuchar más gente”, comentó el líder de esta formación que también fue pionera del “reggae” en español con temas como “Un sensual amor”, de su disco “Unity”.

“El ‘reggae’ trata de conectar con nuestro pasado. En tiempos en los que el presidente dice que no pertenecemos a esta tierra, hay que recordar a la juventud que debe sentirse orgullosa de sus raíces y resistir ante las fuerzas que quieren que olvides quién eres. Para nosotros, eso es el ‘reggae”, finalizó.

