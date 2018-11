Seahawks comparte recuerdos de Acción de Gracias, comidas favoritas y lo que agradecen

Seattle — Feliz Día de Acción de Gracias. En el espíritu de la fiesta, los jugadores de los Seahawks y el entrenador en jefe Pete Carroll hicieron una serie de preguntas relacionadas con el Día de Acción de Gracias por parte de los medios de comunicación esta semana, mientras el equipo se prepara para su juego como visitante ante los Carolina Panthers el domingo.

Con el club tomando el jueves libre para disfrutar de las vacaciones en casa (el programa de práctica del equipo comenzó a principios de esta semana para tener en cuenta el día libre de media semana, con los Seahawks realizando una práctica del martes un fin de semana prolongado después de la victoria del jueves pasado sobre los Packers ), creemos que es un buen momento para echar un vistazo a algunas de las respuestas que dieron esos jugadores y el entrenador Carroll.

Esto es lo que los Seahawks están agradecidos por esta temporada:

Pete Carroll: “Estoy agradecido por la diversión que tenemos en esta temporada. Para ver a estos muchachos trabajar tan duro y compartir esta experiencia que están teniendo, y ha sido continuo. Les he hablado constantemente con ustedes desde la temporada baja, cuando vieron las oportunidades y se decidieron por ello y la actitud ha sido tan optimista y tan positiva que lo están disfrutando. No es solo lo que ves en un vestuario después de una victoria, sino lo que hacen estos tipos a diario. Son realmente buenos para estar cerca, divertidos para estar cerca y estoy agradecido de que lo hayan hecho divertido para mí y estoy disfrutando al máximo. Suerte de estar aquí “.

Russell Wilson:“Eso es mucho, estaba pensando en eso esta mañana en realidad mientras conducía. Estoy agradecido por mi familia, estoy agradecido por el amor”. Estoy agradecido por mi esposa y por quién es ella y por la persona que es y por lo que significa para nuestra familia. Estoy agradecido por nuestros niños. Siempre he querido tener hijos, siempre he amado a los niños. Sabía que iba a tener hijos en algún momento de mi vida, pero nunca supe que iba a ser el mayor milagro que jamás experimentaría. Creo que para mí, solo tener hijos y lo que significa la vida y lo que significa el aliento. Para poder despertar a sus hijos y acostarlos y dormirlos o jugar con ellos, juegue con ellos. Recuerdo haber cambiado el primer pañal de Sienna (la hija de Russell) cuando salió, solo esas cosas, que cambiaron tu vida. Esperemos que siempre pueda hacer un impacto en sus vidas. Con suerte, siempre puedo mostrarles cómo se ve el amor, cómo se ve la vida y siempre alentarlos, siempre desafiarlos a amar a las personas, a ser lo mejor que puedan ser. Esas son las cosas por las que estoy agradecido. Estoy agradecido de que Dios me haya dado esta increíble oportunidad para jugar el juego. Le doy gracias a Dios todos los días por jugar al fútbol y estar rodeado de personas increíbles y de una cultura increíble, ese es uno de los mejores regalos también. Entonces, algo que siempre damos por sentado es la respiración. Recuerdo cuando mi papá estaba en su lecho de muerte y tenía una máscara de respiración en la cara, son tiempos difíciles. Entonces, pienso volver a respirar. Hay algunas personas que están en el hospital en este momento que realmente no respiran y tienen algo para respirar. Asi que,