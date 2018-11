Investigan brote de salmonela en el pavo, antes de Acción de Gracias

Washington, 21 nov (EFEUSA).- Las autoridades están investigando un brote de salmonelosis vinculado al pavo, en vísperas de Acción de Gracias donde uno de los platos tradicionales es esta ave, informaron hoy medios locales.

El diario USA Today señaló que a comienzos de este mes una persona falleció en California, mientras que 164 resultaron afectadas en 35 estados del país, de las que 63 requirieron ser hospitalizadas.

Las autoridades sanitarias no han logrado identificar el origen del brote, que podría proceder de pavos vivos o de productos crudos derivados de este animal.

Las infecciones por salmonelosis producen problemas gastrointestinales y fiebres en las 48 horas siguientes al consumo del alimento, y los síntomas pueden ser más fuertes en los niños y ancianos.

Ayer, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) del país lanzaron una alerta para pedir que no se consuman lechugas romanas debido a un brote de “Escherichia coli”.

“Los CDC advierten a los consumidores de EE.UU. de que no coman ninguna lechuga romana, y a los minoristas y restaurantes que no sirvan o vendan ninguna hasta que sepamos más sobre el brote”, señaló en un comunicado la institución.

En total, 13 personas fueron hospitalizadas debido a esta bacteria, incluida una persona con síndrome urémico hemolítico, un tipo de insuficiencia renal, aunque no se registró ningún fallecimiento.

Los casos en el país y otros 18 observados en Canadá “indican que la lechuga romana es un fuente probable del brote”, de acuerdo al comunicado de los CDC.

Los síntomas más comunes de “E. coli” son severos dolores estomacales, vómitos y diarreas que pueden incluir trazas de sangre.

Related